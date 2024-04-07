ЗСУ ліквідували понад 800 солдатів РФ, 17 танків та 54 артсистеми

Українські захисники за добу ліквідували ще 820 російських окупантів, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 447510 солдатів. Крім того, бійці ЗСУ знищили ще 17 танків, та по 54 артсистем та ББМ ворога.