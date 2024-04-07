ЗСУ ліквідували понад 800 солдатів РФ, 17 танків та 54 артсистеми

Українські захисники за добу ліквідували ще 820 російських окупантів, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 447510 солдатів. Крім того, бійці ЗСУ знищили ще 17 танків, та по 54 артсистем та ББМ ворога.
Що відомо про втрати армії РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.04.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 447510 (+820) осіб ліквідовано;
танків — 7074 (+17) од.;
бойових броньованих машин — 13551 (+54) од.;
артилерійських систем — 11316 (+54) од.;
РСЗВ — 1036 (+4) од.;
засоби ППО — 749 од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8956 (+61) од.;
крилаті ракети — 2064 (+4) од.;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 15071 (+79) од.;
спеціальна техніка — 1864 (+10) од.
Ситуація на фронті
Загалом, ворог завдав 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, задіяли для цього 17 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження озброєння та військової техніки, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі та 1 станції РЕБ противника.
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