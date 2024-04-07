Войска РФ систематически применяют химическое оружие против ВСУ — The Telegraph

Российские войска применяют против украинских защитников запрещенные химические вещества по всей фронтовой линии.

Россияне почти каждый день атакуют украинцев химоружием на передовой

The Telegraph пообщался с несколькими украинскими военными с нескольких позиций со всей линии фронта.

Они рассказали изданию, что их позиции почти каждый день подвергались атакам небольших беспилотников, которые в основном сбрасывали слезоточивый газ, а также другие химические вещества.

Использование таких веществ, известных как CS (иритант 2-Хлоробензальмалононитрил), запрещено во время войны в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.

Командир украинской разведгруппы Игр, которая дислоцируется вблизи города Часов Яр в Донецкой области, рассказал The Telegraph:

Почти каждую позицию на нашем участке фронта бросали по одной-две газовые гранаты в день. Поделиться

Причиной этого, говорит Игорь, является то, что россиянам тяжело было атаковать украинские позиции обычной артиллерией или беспилотниками, поэтому единственным способом для них стал газ.

Даже если эти газовые атаки не смертоносны, они обычно вызывают панику, и первым инстинктом военных выйти из укрытия, но тогда их могут атаковать обычным оружием.

Командир пехотной части, дислоцированной в Роботино Запорожской области, где сейчас идет наступление россиян, сказал: «Противогазы спасли нам не одну жизнь».

Он сказал, что теперь солдаты должны постоянно носить их с собой.

Использование химоружия против украинских военных

Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ 5 апреля сообщило, что за последний месяц Украина зафиксировала около 400 случаев применения Россией запрещенных химических веществ.

Только за прошлый месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ. Поделиться

Это на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.