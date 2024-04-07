Війська РФ систематично застосовують хімічну зброю проти ЗСУ — The Telegraph

Російські війська застосовують проти українських оборонців заборонені хімічні речовини по всій лінії фронту.
Росіяни майже щодня атакують українців хімзброєю на передовій
The Telegraph поспілкувався з кількома українськими військовими з кількох позицій з усієї лінії фронту.
Вони розповіли виданню, що їхні позиції майже щодня зазнавали атак невеликих безпілотників, які в основному скидали сльозогінний газ, а також інші хімічні речовини.
Використання таких речовин, відомих як CS (іритант 2-Хлоробензальмалононітрил), заборонено під час війни відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.
Командир української розвідгрупи Ігор, яка дислокується поблизу міста Часів Яр у Донецькій області, розповів The Telegraph:
Причиною цього, каже Ігор, є те, що росіянам було важко атакувати українські позиції звичайною артилерією чи безпілотниками, тому єдиним способом для них став газ.
Навіть якщо ці газові атаки не смертоносні, вони зазвичай викликають паніку, і першим інстинктом військових є вийти з укриття, але тоді їх можуть атакувати звичайною зброєю.
Командир піхотної частини, дислокованої в Роботиному Запорізької області, де зараз триває наступ росіян, сказав: «Протигази врятували нам не одне життя».
Він сказав, що тепер його солдати повинні постійно носити їх з собою.
Використання хімзброї проти українських військових
Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ 5 квітня повідомило, що за останній місяць Україна зафіксувала майже 400 випадків застосування Росією заборонених хімічних речовин.
Це на 90 випадків більше ніж за попередній період.
Усього з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 1412 випадків використання росіянами хімічної зброї.
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