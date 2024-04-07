Війська РФ систематично застосовують хімічну зброю проти ЗСУ — The Telegraph

Російські війська застосовують проти українських оборонців заборонені хімічні речовини по всій лінії фронту.

Росіяни майже щодня атакують українців хімзброєю на передовій

The Telegraph поспілкувався з кількома українськими військовими з кількох позицій з усієї лінії фронту.

Вони розповіли виданню, що їхні позиції майже щодня зазнавали атак невеликих безпілотників, які в основному скидали сльозогінний газ, а також інші хімічні речовини.

Використання таких речовин, відомих як CS (іритант 2-Хлоробензальмалононітрил), заборонено під час війни відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Командир української розвідгрупи Ігор, яка дислокується поблизу міста Часів Яр у Донецькій області, розповів The Telegraph:

Майже на кожну позицію на нашій ділянці фронту кидали по одній-дві газові гранати в день. Поширити

Причиною цього, каже Ігор, є те, що росіянам було важко атакувати українські позиції звичайною артилерією чи безпілотниками, тому єдиним способом для них став газ.

Навіть якщо ці газові атаки не смертоносні, вони зазвичай викликають паніку, і першим інстинктом військових є вийти з укриття, але тоді їх можуть атакувати звичайною зброєю.

Командир піхотної частини, дислокованої в Роботиному Запорізької області, де зараз триває наступ росіян, сказав: «Протигази врятували нам не одне життя».

Він сказав, що тепер його солдати повинні постійно носити їх з собою.

Використання хімзброї проти українських військових

Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ 5 квітня повідомило, що за останній місяць Україна зафіксувала майже 400 випадків застосування Росією заборонених хімічних речовин.

Лише за минулий місяць Сили оборони зафіксували 371 випадок застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин. Поширити

Це на 90 випадків більше ніж за попередній період.