Сили оборони знищили 13 танків та 2 системи ППО росіян
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони знищили 13 танків та 2 системи ППО росіян

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Протягом минулої доби між Силами оборони та окупантами РФ відбулося 76 бойових зіткнень. Російські війська втратили близько 890 людей, 13 танків, 40 артсистем та 3 РСЗВ.

Удари ЗСУ по окупантах

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по:

  • 1 пункту управління,

  • 5 зенітно-ракетних комплексах,

  • 1 вежі зв’язку,

  • 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.

Ситуація на півдні та сході України

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 8 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку окупанти 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

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