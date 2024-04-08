Сили оборони знищили 13 танків та 2 системи ППО росіян

Протягом минулої доби між Силами оборони та окупантами РФ відбулося 76 бойових зіткнень. Російські війська втратили близько 890 людей, 13 танків, 40 артсистем та 3 РСЗВ.
Удари ЗСУ по окупантах
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по:
1 пункту управління,
5 зенітно-ракетних комплексах,
1 вежі зв’язку,
13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 пункту управління БпЛА, 1 артилерійській системі, 3 районах зосередження озброєння та військової техніки окупантів.
Ситуація на півдні та сході України
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Часів Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 8 атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку окупанти 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка.
На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку противник здійснив 8 безуспішних атак позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.
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