ЗСУ знищили російський дрон-розвідник SuperCam — відео

ЗСУ знищили російський дрон-розвідник SuperCam

Захисники не уточнюють, на якому саме напрямку це відбулося. Миколаївські морпіхи-зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник SuperCam.

Після успішного влучання ворожий дрон спалахнув прямо у повітрі.

Втрати російських військ

Міноборони РФ приховує втрати окупаційних військ в Україні. При цьому путінський режим постійно бреше про втрати українських сил.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія втратила на війні вже понад 447 тисяч солдатів. Лише за останню добу наші воїни ліквідували 820 росіян.

Британська розвідка повідомляла, що Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів. Це дозволяє їй продовжувати вести загарбницьку війну проти України.

При цьому російські опозиційні ЗМІ заявили, що з початком наступу РФ на фронті втрати окупаційних військ значно виросли.