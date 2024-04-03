ЗСУ ліквідували понад 700 солдатів РФ, 11 танків та 30 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 444 370 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 710 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7009 (+11) од,
бойових броньованих машин — 13368 (+18) од,
артилерійських систем — 11142 (+30) од,
РСЗВ — 1025 (+2) од,
засоби ППО — 745 (+1) од,
літаків — 347 (+0) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8796 (+17),
крилаті ракети — 2059 (+1),
кораблі/катери — 26 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 14813 (+30) од,
спеціальна техніка — 1838 (+6).
Яка ситуація на фронті
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу і 13 районах зосередження особового складу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.
На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.
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