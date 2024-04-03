ЗСУ ліквідували понад 700 солдатів РФ, 11 танків та 30 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 700 солдатів РФ, 11 танків та 30 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу
Read in English

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 444 370 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 710 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7009 (+11) од,

  • бойових броньованих машин — 13368 (+18) од,

  • артилерійських систем — 11142 (+30) од,

  • РСЗВ — 1025 (+2) од,

  • засоби ППО — 745 (+1) од,

  • літаків — 347 (+0) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8796 (+17),

  • крилаті ракети — 2059 (+1),

  • кораблі/катери — 26 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14813 (+30) од,

  • спеціальна техніка — 1838 (+6).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 зенітно-ракетному комплексу і 13 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 8 артилерійських системах, 1 протитанковому засобу та 1 реактивній системі залпового вогню.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак біля населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів, — зазначає Генштаб.

На Новопавлівському напрямку наші військові продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили у березні рекордну кількість російських артилерійських систем
Міністерство оборони України
Артилерія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ порушили логістику РФ за допомогою робота-камікадзе — відео
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили 8 артсистем та РСЗВ армії РФ
Генштаб ЗСУ
Танк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?