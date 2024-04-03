ВСУ ликвидировали более 700 солдат РФ, 11 танков и 30 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 444370 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 710 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7009 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 13368 (+18) ед,
артиллерийских систем — 11142 (+30) ед,
РСЗО — 1025 (+2) ед,
средства ПВО — 745 (+1) ед,
самолетов — 347 (+0) ед,
вертолетов — 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8796 (+17),
крылатые ракеты — 2059 (+1),
корабли/катера — 26 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 14813 (+30) ед,
специальная техника — 1838 (+6).
Какая ситуация на фронте
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийских системах, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.
На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.
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