ВСУ ликвидировали более 700 солдат РФ, 11 танков и 30 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 700 солдат РФ, 11 танков и 30 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 444370 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 710 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7009 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 13368 (+18) ед,

  • артиллерийских систем — 11142 (+30) ед,

  • РСЗО — 1025 (+2) ед,

  • средства ПВО — 745 (+1) ед,

  • самолетов — 347 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8796 (+17),

  • крылатые ракеты — 2059 (+1),

  • корабли/катера — 26 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14813 (+30) ед,

  • специальная техника — 1838 (+6).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 зенитно-ракетному комплексу и 13 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, 8 артиллерийских системах, 1 противотанковому средству и 1 реактивной системе залпового огня.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак возле населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей, — отмечает Генштаб.

На Новопавловском направлении наши военные продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой области, где враг 24 раза пытался прорвать оборону наших войск.

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