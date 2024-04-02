ВСУ уничтожили в марте рекордное количество российских артиллерийских систем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили в марте рекордное количество российских артиллерийских систем

Министерство обороны Украины
Арта
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В марте 2024 года военные Сил обороны Украины установили рекорд по уничтожению артиллерийских систем российских террористов.

ВСУ уничтожили почти 1 тыс артсистем армии РФ

Невероятно результативным для ликвидации вражеской техники оказался март 2024 года для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Как пишет Минобороны, военнослужащие в общей сложности уничтожили 976 российских артиллерийских систем.

Это самый высокий показатель за один месяц от начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов.

Потери России в войне в Украине

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 апреля, украинские воины ликвидировали еще 780 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 443660 военных.

Между тем, наши военные показали уничтожение наземных роботизированных платформ с автоматическим гранатометом АГС-17, которые враг начал применять на фронте.

В частности, пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" продемонстрировали уничтожение вражеской переправы через реку Жеребец в Луганской области.

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