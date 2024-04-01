По информации командующего Сухопутными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение марта преступная армия РФ потеряла в войне против Украины более 28 тыс. военных и сотни единиц техники.
Что известно о потерях армии РФ в Украине в течение марта
Он подчеркнул, что украинские военные также уничтожили большое количество вражеской военной техники.
Павлюк отметил, что у врага стало меньше:
на 376 танков,
739 бронемашин,
976 артустановок,
23 РСЗО,
53 системы ПВО,
1 корабль,
1 тыс 546 от автомобильной техники,
215 ед спецтехники.
Что известно об успехах украинских военных в районе Бахмута
Украинские военные уничтожили бронегруппу оккупационной армии РФ на территории села Ивановское Донецкой области.
Уничтожение произошло при попытке продвижения врага.
Сейчас в районе Ивановского продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты пытаются взять под контроль населенный пункт, однако сталкиваются с бешеным сопротивлением украинских военных и терпят многочисленные потери.
Недавно для продвижения российское командование на одной из улиц отправило в бой 6 бронемашин с пехотой.
Бронегруппа состояла из боевых машин БМД-2 и БМП-2, атаковавших украинскую пехоту с помощью своих 30-миллиметровых пушек.
Однако во время боя украинским защитникам удалось уничтожить четыре бронемашины окупантов, две машины смогли отступить.
По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й Отдельной штурмовой бригады Юрия Федоренко, российские оккупанты постоянно пытаются проводить штурмы в направлении Ивановского.
По информации аналитиков deepstate, в настоящее время российские оккупанты контролируют около 40% территории Ивановского.
В то же время украинским пограничникам с помощью дрона удалось установить украинский флаг практически над позициями российских оккупантов вблизи Бахмута.
В ГНСУ отметили, что российские оккупанты все еще занимают позиции между Курдюмовкой и Озоряновкой вблизи Бахмута.
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