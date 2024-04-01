По информации командующего Сухопутными силами ВСУ, генерал-лейтенанта Александра Павлюка, в течение марта преступная армия РФ потеряла в войне против Украины более 28 тыс. военных и сотни единиц техники.

Что известно о потерях армии РФ в Украине в течение марта

В марте 2024 года потери противника составили около 28 тыс. 200 человек личного состава, — отметил Павлюк. Поделиться

Он подчеркнул, что украинские военные также уничтожили большое количество вражеской военной техники.

Павлюк отметил, что у врага стало меньше:

на 376 танков,

739 бронемашин,

976 артустановок,

23 РСЗО,

53 системы ПВО,

1 корабль,

1 тыс 546 от автомобильной техники,

215 ед спецтехники.

Кроме этого, нашими защитниками сбиты 2 самолета, а также 963 БпЛА и 145 вражеских ракет, — отметил командующий Сухопутными войсками. Поделиться

Что известно об успехах украинских военных в районе Бахмута

Украинские военные уничтожили бронегруппу оккупационной армии РФ на территории села Ивановское Донецкой области.

Уничтожение произошло при попытке продвижения врага.

Ивановское. Окрестности Бахмута, которые прямо в аду держат украинские защитники. На видео попытка вражеского штурма, заехало 6 коробочек, выехали две — отмечают военные. Поделиться

Сейчас в районе Ивановского продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты пытаются взять под контроль населенный пункт, однако сталкиваются с бешеным сопротивлением украинских военных и терпят многочисленные потери.

Недавно для продвижения российское командование на одной из улиц отправило в бой 6 бронемашин с пехотой.

Бронегруппа состояла из боевых машин БМД-2 и БМП-2, атаковавших украинскую пехоту с помощью своих 30-миллиметровых пушек.

Однако во время боя украинским защитникам удалось уничтожить четыре бронемашины окупантов, две машины смогли отступить.

По словам командира батальона ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й Отдельной штурмовой бригады Юрия Федоренко, российские оккупанты постоянно пытаются проводить штурмы в направлении Ивановского.

Что касается Ивановского, то здесь противник пытается выравнивать линию фронта в направлении Временного Яра. Действительно, месяц назад враг имел тактический успех и занял передние улицы Ивановского. Впрочем, сегодня говорить о полном контроле Ивановского противником рано, — объясняет военный. Поделиться

По информации аналитиков deepstate, в настоящее время российские оккупанты контролируют около 40% территории Ивановского.

В направлении Ивановского продолжаются тяжелые и изнурительные бои. Половина Ивановского находится под контролем Сил обороны, остальная часть населенного пункта захвачена оккупантами. В направлении Клищиевки и Андреевки оккупанты тоже совершают ударные штурмовые действия. Впрочем, тоже критического успеха не имеют, — подчеркнул Федоренко. Поделиться

В то же время украинским пограничникам с помощью дрона удалось установить украинский флаг практически над позициями российских оккупантов вблизи Бахмута.

В ГНСУ отметили, что российские оккупанты все еще занимают позиции между Курдюмовкой и Озоряновкой вблизи Бахмута.