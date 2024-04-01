По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, минобороны страны-агрессорки РФ ускорило подготовку подразделений для войны против Украины, что значительно ухудшило их качество.

Что известно о подготовке наспех Россией новых подразделений для войны против Украины

Враг разработал четкие программы подготовки подразделений. При этом подготовка подразделений сформированных с нуля. Это 27 дней для формирования, например, батальона. Это индивидуальная подготовка, подготовка в составе подразделения и боевое согласование. 27 суток и пехотное подразделение готово к использованию на поле боя, — подчеркнул Скибицкий. Поделиться

Он отметил, что россияне вряд ли столкнутся с проблемой заполнения учебных центров, которая была у них осенью 2022 года во время так называемой частичной мобилизации.

Представитель ГУР отметил, что столь короткие сроки подготовки гарантируют очень низкое качество и боеспособность новых подразделений на фронте.

Скибицкий подчеркнул, что это также подтверждается количеством пленных оккупантов, попадающих в плен в первые несколько дней после появления на фронте.

При этом представитель ГУР отметил, что минобороны страны-агрессорки сознательно сокращает сроки подготовки новых подразделений, ведь стремится добиться поставленных задач и не учитывает потери личного состава.

Сколько военных оккупационной армии РФ находится в Украине.

Скибицкий добавил, что такое постоянное пополнение подразделений позволяет российским оккупантам не только компенсировать потери, но и увеличивать численность собственной группировки на территории Украины.

Сейчас сухопутный компонент врага на наших территориях насчитывает около 474 тыс. военных. К началу 2024 года этот показатель колебался в пределах 450-460 тыс. военных. Есть наращивание, но за счет формирования так называемых резервных полков и введения дополнительных подразделений, информирует Скибицкий. Поделиться

Он также подчеркнул, что в России сознательно ускоряют сроки подготовки профессиональных военных, в частности, артиллеристов, танкистов и других.

Представитель ГУР пояснил, что делается это посредством досрочного выпуска и денежного стимулирования для прохождения курсов.

При этом Скибицкий отмечает, что поскольку российские оккупанты на фронте значительно сократили использование бронетехники, сейчас наибольшие потери несет сухопутный вражеский контингент.

Кроме того, разведчик объяснил, что противник имеет огромное количество складов с военной техникой и оружием, которые на самом деле опустошены.

В общей сложности около 80%, которую сейчас РФ использует в сухопутном компоненте — это восстановленная или снятая с хранения и модернизированная. Только 20% или меньше — это новые танки, БМП, бронетранспортеры, артиллерийские системы и т.д. Это не более 200 новых танков в год, произведенных в РФ, — отмечает Скибицкий. Поделиться