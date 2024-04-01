По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, минобороны страны-агрессорки РФ ускорило подготовку подразделений для войны против Украины, что значительно ухудшило их качество.
Что известно о подготовке наспех Россией новых подразделений для войны против Украины
Он отметил, что россияне вряд ли столкнутся с проблемой заполнения учебных центров, которая была у них осенью 2022 года во время так называемой частичной мобилизации.
Представитель ГУР отметил, что столь короткие сроки подготовки гарантируют очень низкое качество и боеспособность новых подразделений на фронте.
Скибицкий подчеркнул, что это также подтверждается количеством пленных оккупантов, попадающих в плен в первые несколько дней после появления на фронте.
При этом представитель ГУР отметил, что минобороны страны-агрессорки сознательно сокращает сроки подготовки новых подразделений, ведь стремится добиться поставленных задач и не учитывает потери личного состава.
Сколько военных оккупационной армии РФ находится в Украине.
Скибицкий добавил, что такое постоянное пополнение подразделений позволяет российским оккупантам не только компенсировать потери, но и увеличивать численность собственной группировки на территории Украины.
Он также подчеркнул, что в России сознательно ускоряют сроки подготовки профессиональных военных, в частности, артиллеристов, танкистов и других.
Представитель ГУР пояснил, что делается это посредством досрочного выпуска и денежного стимулирования для прохождения курсов.
При этом Скибицкий отмечает, что поскольку российские оккупанты на фронте значительно сократили использование бронетехники, сейчас наибольшие потери несет сухопутный вражеский контингент.
Кроме того, разведчик объяснил, что противник имеет огромное количество складов с военной техникой и оружием, которые на самом деле опустошены.
По его словам, восстанавливать снятое с хранения оружие становится для противника все труднее, ведь увеличивается его возраст. Также увеличивается потребность в комплектующих, однако из-за санкций вооружения становится сложнее модернизировать.
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