Могла ли армия РФ в 2022 году захватить Киев — ответ командующего Сухопутными силами
Категория
Украина
Дата публикации

Могла ли армия РФ в 2022 году захватить Киев — ответ командующего Сухопутными силами

Александр Павлюк
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Павлюка, оккупационная армия РФ в 2022 году имела реальную возможность захватить Киев.

Как ВСУ не дали армии РФ захватить Киев в 2022 году

Павлюк отметил, что весной 2022 года оккупационная армия РФ сосредоточила на киевском направлении наиболее мобильные и боеспособные подразделения.

По его словам, у российских военных преступников были четкие планы по быстрому перехвату стратегически важных объектов.

Если бы не профессиональные действия наших подразделений под руководством командующего обороной Киева генералом Сырским, то им бы это удалось. Но они встретили неожиданное профессиональное сопротивление, — объяснил Павлюк.

Он отметил, что украинским военным удалось замедлить наступление российских окупантов и заставить изменить собственные планы.

Если бы российские военные преступники не встретили такого безумного и неожиданного сопротивления, они, вероятно, захватили бы Киев.

Павлюк отметил, что вокруг Киева было построено сотни километров фортификационных сооружений и создано несколько колец обороны.

По его словам, эти линии обороны продолжают усиливаться.

Уже строятся долгосрочные бетонные укрепления. Потому что иметь такого соседа нужно быть постоянно готовым к войне. А от Киева зависит, будет ли Украина существовать, или не будет, — отмечает командующий Сухопутных сил.

Что Буданов говорит о вероятности нового наступления армии РФ на Киев

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу вероятного нового наступления преступной армии РФ в сторону Киева или Одессы являются лишь предположением.

Он подчеркнул, что в настоящее время нет никакой угрозы нового наступления оккупационной армии РФ на Украину с территории Беларуси.

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