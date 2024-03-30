В Киевской области установили почти 10 тыс бетонных пирамид для усиления обороны

Киевская область продолжает наращивать работы по устройству фортификационных сооружений. Уже установлено около 10 тысяч бетонных пирамид.

В Киевской области продолжают усиливать оборону

Как отмечает Киевская ОВА, защита границ сегодня — одна из главных целей политики безопасности.

Фортификации предусматривают:

разветвленную систему траншей, блиндажей и других видов укрытий;

установление заградительных рубежей. Речь идет о "зубах дракона", противотанковых рвах и не только.

Отмечается, что уже было установлено около 10 тысяч бетонных пирамид. Также обустроены противотанковые рвы.

Строительство фортификаций под неизменным контролем. На этой неделе провели заседание рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием представителей всех правоохранительных органов, военных и подрядчиков, вовлеченных в этот процесс. Ко всем требование единственное: качество, соблюдение сроков и эффективное использование средств, — рассказал председатель ОВА Руслан Кравченко. Поделиться

Совет обороны Киева принял срочные решения из-за угрозы проникновения ДРГ РФ

Недавно прошло заседание Совета обороны города Киев. Поводом стали угрозы Российской Федерации усилить количество ракетных ударов, а также угрозу попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп.

В ходе заседания был принят ряд решений:

Безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение численного количества людей.

Просмотреть нормативно-распорядительные документы по жизнедеятельности граждан столицы по работе общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

Всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева.

Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность "пунктов несокрушимости" к использованию.