Совет обороны Киева принял срочные решения из-за угрозы проникновения ДРГ России
Категория
Украина
Дата публикации

Совет обороны Киева принял срочные решения из-за угрозы проникновения ДРГ России

КГВА
дрг
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В Киеве на заседании Совета обороны по обеспечению безопасности города было принято ряд решений из-за угрозы проникновения российских ДРГ.

Какие решения принял Совет обороны Киева

По словам начальника КМВА Сергея Попко, поводом заседания Совета обороны города стали последние заявления руководителей страны-агрессора по поводу намерений увеличить количество ракетных атак , направленных на гражданские объекты и мирных граждан Украины и Киева в частности.

Это подтверждается последними ракетными ударами с применением вооружения с кратчайшим временем прилета, — отметил Попко.

Кроме того, он акцентировал, что не исключается угроза попыток проникновения на территорию города диверсионно-разведывательных групп РФ, привлечения агентов российских спецслужб и других враждебных элементов для дестабилизации ситуации в столице.

Как рассказали в КМВА, учитывая эту информацию, Совет обороны Киева принял следующие решения:

  • Безотлагательно проработать вопросы проведения в дальнейшем мероприятий в городе Киеве, которые предусматривают привлечение численного количества людей.

  • Просмотреть нормативно-распорядительные документы о жизнедеятельности граждан столицы по вопросам работы общественного транспорта, проведения спортивных, культурных, образовательных, медицинских, развлекательных мероприятий, а также в местах скопления людей для обеспечения безопасности граждан.

  • Всем силовым и военным структурам Киева в соответствии со своими полномочиями усилить внимание к местам скопления людей, обеспечить соблюдение публичной безопасности и порядка в столице. Обеспечить все необходимые меры, которые способствуют безопасности граждан Киева.

  • Всем ответственным структурам и балансодержателям защитных сооружений гражданской защиты обеспечить постоянный доступ населения к укрытиям и готовность "пунктов несокрушимости" к использованию.

Отдельно будет осуществляться мониторинг социальных сетей по распространению дезинформации, провокаций и другой информации, направленной на дестабилизацию ситуации в столице.

Киевлян прошу сохранять спокойствие. Не паниковать. Мы принимаем превентивные меры, чтобы Киев и его жители были надежно защищены, — добавил Сергей Попко.

Что известно о последних атаках на Киев

21 марта Россия нанесла массированный ракетный удар, что привело к разрушениям в Киеве, в частности в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах. Пострадали 13 человек.

Кроме того, 25 марта оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Взрывы раздались в городе буквально сразу после сигнала воздушной тревоги. Тогда больше всего из-за падения обломков пострадал Печерский район, где разрушился трехэтажный спортзал. Пострадали люди.

Эксперты склоняются к мнению, что в тот день россияне применили гиперзвуковые ракеты "Циркон", долетающий в столицу в считанные минуты.

В Воздушных силах отметили, что средства для перехвата таких целей есть, но власти все же советуют украинцам быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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