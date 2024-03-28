Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення через загрозу проникнення ДРГ Росії

У Києві на засіданні Ради оборони щодо забезпечення безпеки міста ухвалили низку рішень через загрозу проникнення російських ДРГ.

Які рішення ухвалила Рада оборони Києва

За словами начальника КМВА Сергія Попка, приводом засідання Ради оборони міста стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту, — зауважив Попко. Поширити

Крім того, він акцентував, що не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп РФ, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

Як розповіли в КМВА, враховуючи цю інформацію, Рада оборони Києва прийняла такі рішення:

Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність "пунктів незламності" до використання.

Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені, — додав Сергій Попко. Поширити

Що відомо про останні атаки на Київ

21 березня Росія завдала масованого ракетного удару, що призвело до руйнувань у Києві, зокрема у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах. Постраждали 13 людей.

Крім того, 25 березня окупанти атакували столицю України балістичними ракетами. Вибухи пролунали в місті буквально одразу після сигналу повітряної тривоги. Тоді найбільше через падіння уламків постраждав Печерський район, де зазнав руйнувань триповерховий спортзал. Постраждали люди.

Експерти схиляються до думки, що того дня росіяни застосували гіперзвукові ракети "Циркон", який долітає до столиці за лічені хвилини.