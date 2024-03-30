На Київщині встановили майже 10 тис бетонних пірамід для посилення оборони

Київська область продовжує нарощувати роботи з облаштування фортифікаційних споруд. Вже встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід.

На Київщині продовжують посилювати оборону

Як відзначає Київська ОВА, захист кордонів сьогодні є однією з головних цілей політики безпеки.

Фортифікації передбачають:

розгалужену систему траншей, бліндажів та інших видів укриттів;

встановлення загороджувальних рубежів. Мова йде про "зуби дракона", протитанкові рови й не тільки.

Зазначається, що вже було встановлено майже 10 тисяч бетонних пірамід. Також облаштовано протитанкові рови.

Будівництво фортифікацій під постійним контролем. Цього тижня провели засідання робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі представників всіх правоохоронних органів, військових та підрядників, які залучені до цього процесу. До всіх вимога єдина: якість, дотримання термінів та ефективне використання коштів, — розповів голова ОВА Руслан Кравченко. Поширити

Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення через загрозу проникнення ДРГ РФ

Нещодавно відбулось засідання Ради оборони міста Київ. Приводом стали погрози Російської Федерації посилити кількість ракетних ударів, а також загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп.

Під час засідання було прийнято низку рішень:

Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність "пунктів незламності" до використання.