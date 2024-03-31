Чи могла армія РФ у 2022 році захопити Київ — відповідь командувача Сухопутних сил

За словами командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Павлюка, окупаційна армія РФ у 2022 році мала реальну змогу захопити Київ.

Як ЗСУ не дали армії РФ захопити Київ у 2022 році

Павлюк зазначив, що навесні 2022 року окупаційна армія РФ зосередила на київському напрямку найбільш мобільні та боєздатні підрозділи.

За його словами, російські військові злочинці мали чіткі плани з швидкого перехоплення стратегічно важливих об’єктів.

Якби не професійні дії наших підрозділів під керівництвом командувача оборони Києва генералом Сирським, то їм би це вдалось. Але вони зустріли неочікуваний професійний опір, — пояснив Павлюк. Поширити

Він зазначив, що українським військовим вдалось сповільнити наступ російських окупантів та змусити змінити власні плани.

Якби російські військові злочинці не зустріли такого шаленого та неочікуваного опору, вони, ймовірно, захопили б Київ.

Павлюк зазначив, що навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікаційних споруд та створено кілька кілець оборони.

Наразі, за його словами, ці лінії оборони продовжують посилюватись.

Вже будуються довгострокові бетонні укріплення. Бо мати такого сусіда — потрібно бути постійно готовим до війни. А від Києва залежить, чи буде існувати Україна, чи не буде, — зазначає командувач Сухопутних сил. Поширити

Що Буданов каже стосовно ймовірності нового наступу армії РФ на Київ

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що останні заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірного нового наступу злочинної армії РФ у бік Києва чи Одеси є лише припущенням.

Він підкреслив, що наразі не має ніякої загрози нового наступу окупаційної армії РФ на Україну з території Білорусі.