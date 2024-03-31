Буданов оцінив заяви Макрона щодо наступу армії РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов оцінив заяви Макрона щодо наступу армії РФ на Київ

Кирило Буданов
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що останні заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірного нового наступу злочинної армії РФ у бік Києва чи Одеси є лише припущенням. 

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Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, в припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву. Але ж цього по факту нема, — підкреслив очільник ГУР у відповідь на питаня журналістів в ефірі телемарафону.

Він підкреслив, що наразі не має ніякої загрози нового наступу окупаційної армії РФ на Україну з території Білорусі.

На території Білорусі жодних загроз станом на зараз нема. І не ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з’явились найближчим часом, — наголосив Буданов.

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Глава ГУР зазначив, що авіація окупаційної армії РФ знаходиться у жалюгідному стані.

Все, що росіяни роблять, це — виключно підтримують їхній (літаків) стан для того, щоб вони могли злітати та випускати ракети. Щодо Ту-95, всі ж бачать, вся їхня діяльність — це переліт з одного аеродрому на інший, навантаження ракетами, далі зліт, пуск ракет і відхід, — підкреслив Буданов.

Він також звернув увагу, що ніхто вже давно не фіксував задіяння російськими окупантами у бойових завданнях літаків Ту-160.

Літаки Ту-22 досить обмежено використовують для пусків Х-22, причому, приблизно, раз на тиждень, не більше. Проблеми великі є в них. Вони в своїх документах, особливо по Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їх ресурс і в принципі забувати про цей вид авіації, — зауважив Буданов. — А стосовно років авіації. Так а яка у нас авіація? Тих самих років, але все ж таки вона літає і може виконувати поставлені завдання, — зазначає Буданов.

Очільник ГУР додав, що ракети запускають виключно Ту-95.

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