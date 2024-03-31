Буданов оцінив заяви Макрона щодо наступу армії РФ на Київ

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що останні заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо ймовірного нового наступу злочинної армії РФ у бік Києва чи Одеси є лише припущенням.
Як Буданов радить відноситись до останніх заяв Макрона щодо наступу армії РФ на Київ
Він підкреслив, що наразі не має ніякої загрози нового наступу окупаційної армії РФ на Україну з території Білорусі.
Буданов розкрив серйозні проблеми авіації армії РФ
Глава ГУР зазначив, що авіація окупаційної армії РФ знаходиться у жалюгідному стані.
Він також звернув увагу, що ніхто вже давно не фіксував задіяння російськими окупантами у бойових завданнях літаків Ту-160.
Очільник ГУР додав, що ракети запускають виключно Ту-95.
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