Буданов оцінив заяви Макрона щодо наступу армії РФ на Київ

Літаки Ту-22 досить обмежено використовують для пусків Х-22, причому, приблизно, раз на тиждень, не більше. Проблеми великі є в них. Вони в своїх документах, особливо по Ту-22, прямо пишуть, що потрібно добивати їх ресурс і в принципі забувати про цей вид авіації, — зауважив Буданов. — А стосовно років авіації. Так а яка у нас авіація? Тих самих років, але все ж таки вона літає і може виконувати поставлені завдання, — зазначає Буданов.