Буданов пояснив, чому рейди російських добровольців вигідні Україні

Рейд російських добровольців на територію РФ вигідний для України. Такі дії відвертають увагу окупантів на фронті.

Буданов про рейд російських добровольців

Як зазначив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, коли зміниться ситуація більше на фронті, російським добровольцям стане легше просуватися далі і досягати своєї мети.

Як пояснив Буданов, коли окупаційні війська почнуть відступати на фронті, російські добровольчі підрозділи зроблять свою справу.

Станом на зараз для нас це дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили на фронті на оборону своїх (російських, — ред.) прикордонних рубежів. Кирило Буданов Керівник ГУР

На думку Буданова, наразі російські добровольчі підрозділи не зможуть зі зброєю дійти до Москви.

Роcія терміново укріплює кордони після рейдів російських добровольців

Заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів “Сибірського батальйону”, “Російського добровольчого корпусу” та легіону “Свобода Росії”.

Особовий склад угруповань військ РФ “курск”, “брянск” та “бєлгород” тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України.

Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на курщині, бєлгородщині та брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

Зокрема, до курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.