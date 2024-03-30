Після рейдів добровольців. ГУР заявив про зміцнення Росією кордонів у трьох областях

Роcія терміново укріплює кордони

Заходи зі зміцнення ділянок російського кордону у Бєлгородській, Курській, Брянській областях держава-агресор активізувала після рейдів «Сибірського батальйону», «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії».

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Особовий склад угруповань військ рф «курск», «брянск» та «бєлгород» тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури. Поширити

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в окупованому Маріуполі та інших окупованих містах України.

Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на курщині, бєлгородщині та брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО.

Зокрема, до курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

Інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

Серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння «терпіти» та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у підмосков’ї росіянами.

Більшість українців підтримують перенесення війни на територію РФ

Це дослідження було проведено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology».

Українці задоволені початком бойових дій на території Росії — 73,7% опитаних заявили, що останні події у Бєлгородській та Курській областях викликають у них позитивні емоції.

Ще понад 17% опитаних було важко відповісти на це запитання.

Що також цікаво, про початок бойових дій на території російських Бєлгородщини та Курщини знають 96,9% опитаних, а вперше про ці події почули 3,1% громадян.

Коментуючи можливі причини перенесення війни на територію країни-агресорки, 46,4% українців припустили, що на такий хід подій вплинули внутрішні протиріччя в Росії.

Ще 29,8% респондентів переконані в тому, що Україна долучилась до цього процесу, а 10,2% вважають, що це заслуга винятково України.