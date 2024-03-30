После рейдов добровольцев. ГУР заявил об укреплении Россией границ в трех областях

Россия срочно укрепляет границы

Меры по укреплению участков российской границы в Белгородской, Курской, Брянской областях государство-агрессор активизировало после рейдов «Сибирского батальона», «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свобода России».

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Личный состав группировок войск России «Курск», «Брянск» и «Белгород» тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и оборонять объекты критической инфраструктуры. Поделиться

Обучение новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины.

Также противник укрепляет, совершенствует и маскирует укрепления на курщине, белгородщине и брянщине, пытается увеличить количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО.

В частности, в курскую область планируют переместить подразделения 5 зенитно-ракетной бригады врага, ныне находящейся на оккупированной территории Луганской области.

Инженерные подразделения россиян увеличивают географию минно-взрывных заграждений в приграничных областях.

Среди местного населения указанных областей растет уровень недовольства действиями муниципальных чиновников, власти в кремле и российских пропагандистов, рекомендующих жителям приграничья «терпеть» и погрузиться в скорбь за убитыми во время теракта в подмосковье россиянами.

Большинство украинцев поддерживают перенесение войны на территорию РФ

Это исследование было проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology.

Украинцы довольны началом боевых действий на территории России — 73,7% опрошенных заявили, что последние события в Белгородской и Курской областях вызывают у них положительные эмоции.

Еще более 17% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Что также интересно, о начале боевых действий на территории российских Белгородщины и Курщины знают 96,9% опрошенных, а впервые об этих событиях услышали 3,1% граждан.

Комментируя возможные причины перенесения войны на территорию страны-агрессорки, 46,4% украинцев предположили, что на такой ход событий повлияли внутренние противоречия в России.

Еще 29,8% респондентов уверены в том, что Украина присоединилась к этому процессу, а 10,2% считают, что это заслуга исключительно Украины.