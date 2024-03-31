Буданов объяснил, почему рейды российских добровольцев выгодны Украине

Рейд российских добровольцев на территорию РФ выгоден Украине. Такие действия отвлекают внимание окупантов на фронте.

Буданов о рейде российских добровольцев

Как отметил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, когда изменится ситуация больше на фронте, российским добровольцам станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели.

Как пояснил Буданов, когда оккупационные войска начнут отступать на фронте, русские добровольческие подразделения сделают свое дело.

На сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте на оборону своих (российских, — ред.) пограничных рубежей. Кирилл Буданов Руководитель ГУР

По мнению Буданова, российские добровольческие подразделения не смогут с оружием дойти до Москвы.

Россия срочно укрепляет границы после рейдов российских добровольцев

Меры по укреплению участков российской границы в Белгородской, Курской, Брянской областях государство-агрессор активизировало после рейдов "Сибирского батальона", "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

Личный состав группировок войск РФ "Курск", "Брянск" и "Белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и оборонять объекты критической инфраструктуры.

Обучение новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины.

Также противник укрепляет, совершенствует и маскирует укрепления на курщине, белгородщине и брянщине, пытается увеличить количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО.

В частности, в курскую область планируют переместить подразделения 5 зенитно-ракетной бригады врага, ныне находящейся на оккупированной территории Луганской области.