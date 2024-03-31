Буданов объяснил, почему рейды российских добровольцев выгодны Украине

Рейд российских добровольцев на территорию РФ выгоден Украине. Такие действия отвлекают внимание окупантов на фронте.
Буданов о рейде российских добровольцев
Как отметил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, когда изменится ситуация больше на фронте, российским добровольцам станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели.
Как пояснил Буданов, когда оккупационные войска начнут отступать на фронте, русские добровольческие подразделения сделают свое дело.
По мнению Буданова, российские добровольческие подразделения не смогут с оружием дойти до Москвы.
Россия срочно укрепляет границы после рейдов российских добровольцев
Меры по укреплению участков российской границы в Белгородской, Курской, Брянской областях государство-агрессор активизировало после рейдов "Сибирского батальона", "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".
Личный состав группировок войск РФ "Курск", "Брянск" и "Белгород" тренируют выявлять и бороться с диверсионно-разведывательными группами, вести штурмовые действия в условиях городской застройки, охранять и оборонять объекты критической инфраструктуры.
Обучение новобранцев для усиления приграничных российских регионов оккупанты проводят, в частности, в оккупированном Мариуполе и других оккупированных городах Украины.
Также противник укрепляет, совершенствует и маскирует укрепления на курщине, белгородщине и брянщине, пытается увеличить количество средств борьбы с дронами, РЭБ и ПВО.
В частности, в курскую область планируют переместить подразделения 5 зенитно-ракетной бригады врага, ныне находящейся на оккупированной территории Луганской области.
Инженерные подразделения россиян увеличивают географию минно-взрывных заграждений в приграничных областях.
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