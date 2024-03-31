Как Буданов советует относиться к последним заявлениям Макрона о наступлении армии РФ на Киев

Вы сами сказали, что это его предположение. Допущений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет, — подчеркнул глава ГУР в ответ на вопросы журналистов в эфире телемарафона. Поделиться

Он подчеркнул, что в настоящее время нет никакой угрозы нового наступления оккупационной армии РФ на Украину с территории Беларуси.

На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на данный момент нет. И не мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время, подчеркнул Буданов. Поделиться

Буданов раскрыл серьезные проблемы авиации армии РФ

Глава ГУР отметил, что авиация оккупационной армии РФ находится в плачевном состоянии.

Все, что россияне делают, это исключительно поддерживают их (самолетов) состояние для того, чтобы они могли взлетать и выпускать ракеты. Что касается Ту-95, все же видят, вся их деятельность — это перелет с одного аэродрома на другой, погрузка ракетами, далее взлет, пуск ракет и уход, — подчеркнул Буданов. Поделиться

Он также обратил внимание, что никто уже давно не фиксировал задействование российскими оккупантами в боевых задачах самолетов Ту-160.

Самолеты Ту-22 достаточно ограниченно используют для пусков Х-22, причем примерно раз в неделю не больше. Проблемы большие у них. Они в своих документах, особенно по Ту-22, прямо пишут, что нужно добивать их ресурс и в принципе забывать об этом виде авиации, — заметил Буданов. — А что касается лет авиации. Так а какая у нас авиация? Те же годы, но все же она летает и может выполнять поставленные задачи, — отмечает Буданов. Поделиться

Глава ГУР добавил, что ракеты запускают исключительно Ту-95.