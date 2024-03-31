Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что последние заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу вероятного нового наступления преступной армии РФ в сторону Киева или Одессы являются лишь предположением.
Как Буданов советует относиться к последним заявлениям Макрона о наступлении армии РФ на Киев
Он подчеркнул, что в настоящее время нет никакой угрозы нового наступления оккупационной армии РФ на Украину с территории Беларуси.
Буданов раскрыл серьезные проблемы авиации армии РФ
Глава ГУР отметил, что авиация оккупационной армии РФ находится в плачевном состоянии.
Он также обратил внимание, что никто уже давно не фиксировал задействование российскими оккупантами в боевых задачах самолетов Ту-160.
Глава ГУР добавил, что ракеты запускают исключительно Ту-95.
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