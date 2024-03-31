Почему у армии РФ нет успехов в войне против Украины — ответ Ходжеса
Категория
Украина
Дата публикации

Почему у армии РФ нет успехов в войне против Украины — ответ Ходжеса

Уничтоженный танк армии РФ
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Источник:  Голос Америки

Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес отметил, что оккупационная армия РФ остается ограниченной в использовании собственного преимущества в количестве личного состава, боеприпасов и военной техники.

Почему армия РФ терпит провалы в Украине за преимущества в живой силе и технике

Годжес отметил, что преступная армия РФ использует в несколько раз больше боеприпасов, чем украинские военные, и вероятно мобилизует на войну до 30 тыс. россиян ежемесячно.

Генерал в отставке отметил, что в последнее время в западных странах обсуждают дефицит боеприпасов у украинских военных и потерю Авдеевки, однако почти ничего не говорят о проблемах у оккупационной российской армии.

Авдеевка упала 5 недель назад, а россияне не смогли этого воспользоваться, потому что не имеют возможности, — подчеркнул Годжес.

Россияне не способны использовать преимущество в артиллерии и других вооружениях

Он также отметил, что преимущество российских оккупантов в количествах 5:1 или 10:1 воспринимается как само собой разумеющееся.

Возможно это иногда и так, но у них нет способности эксплуатировать это, потому что россияне потеряли очень много опытных офицеров и сержантов. Война — это не только о математике и кто больше людей — мы проиграли во Вьетнаме и в Афганистане, — объясняет Годжес.

Он отметил, что у украинских военных все гораздо лучше с мотивацией.

Украинцы защищают свою Родину, знают местность лучше, а россияне оккупанты и захватчики. Не думаю, что желающих там быть россиян хватит даже на один школьный автобус, — добавил генерал США в отставке.

Кроме этого, Годжес выразил сомнение в способности россиян создавать новые подразделения.

Они потеряли так много людей. У них нет возможности научить новые 300 тыс. Они объявляют, что создали две новые армии — это ложь. Они это объявили, но их не существует и точно они еще не боеспособные формирования, — отмечает Годжес.

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