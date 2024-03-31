Бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес отметил, что оккупационная армия РФ остается ограниченной в использовании собственного преимущества в количестве личного состава, боеприпасов и военной техники.
Почему армия РФ терпит провалы в Украине за преимущества в живой силе и технике
Годжес отметил, что преступная армия РФ использует в несколько раз больше боеприпасов, чем украинские военные, и вероятно мобилизует на войну до 30 тыс. россиян ежемесячно.
Генерал в отставке отметил, что в последнее время в западных странах обсуждают дефицит боеприпасов у украинских военных и потерю Авдеевки, однако почти ничего не говорят о проблемах у оккупационной российской армии.
Россияне не способны использовать преимущество в артиллерии и других вооружениях
Он также отметил, что преимущество российских оккупантов в количествах 5:1 или 10:1 воспринимается как само собой разумеющееся.
Он отметил, что у украинских военных все гораздо лучше с мотивацией.
Кроме этого, Годжес выразил сомнение в способности россиян создавать новые подразделения.
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