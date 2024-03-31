Чому армія РФ не має успіхів у війні проти України — відповідь Годжеса
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому армія РФ не має успіхів у війні проти України — відповідь Годжеса

Знищений танк армії РФ
Джерело:  Голос Америки

Колишній командувач армією США у Європі, генерал у відставці Бен Годжес зазначив, що окупаційна армія РФ залишається обмеженою у використанні власної переваги у кількості особового складу, боєприпасів та військової техніки. 

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Годжес зазначив, що злочинна армія РФ використовує у кілька разів більше боєприпасів, ніж українські військові та ймовірно мобілізує на війну до 30 тис росіян щомісяця.

Генерал у відставці зазначив, що останнім часом у західних країнах обговорюють дефіцит боєприпасів в українських військових та втрату Авдіївки, однак майже нічого не кажуть про проблеми в окупаційної російської армії.

Авдіївка впала 5 тижнів тому, а росіяни не змогли з цього скористатись, бо не мають спроможності, — підкреслив Годжес.

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Він також зазначив, що перевага російських окупантів у кількостях 5:1 чи 10:1 сприймається як щось само собою зрозуміле.

Можливо це подекуди і так, але в них немає здатності експлуатувати це, бо росіяни втратили дуже багато досвідчених офіцерів та сержантів. Війна — це не лише про математику і хто має більше людей — ми програли у В'єтнамі і в Афганістані, — пояснює Годжес.

Він зазначив, що в українських військових все набагато краще з мотивацією.

Українці захищають свою Батьківщину, знають місцевість краще, а росіяни — окупанти та загарбники. Не думаю, що росіян, які хочуть там бути, вистачить навіть на один шкільний автобус, — додав генерал США у відставці.

Крім цього Годжес висловив сумнів в здатності росіян створювати нові підрозділи.

Вони втратили так багато людей. В них немає можливості навчити нові 300 тис. Вони оголошують, що створили дві нові армії — це брехня. Вони це оголосили, але їх не існує і точно вони ще не є боєздатними формуваннями, — наголошує Годжес.

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