Чому армія РФ не має успіхів у війні проти України — відповідь Годжеса

Колишній командувач армією США у Європі, генерал у відставці Бен Годжес зазначив, що окупаційна армія РФ залишається обмеженою у використанні власної переваги у кількості особового складу, боєприпасів та військової техніки.
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Годжес зазначив, що злочинна армія РФ використовує у кілька разів більше боєприпасів, ніж українські військові та ймовірно мобілізує на війну до 30 тис росіян щомісяця.
Генерал у відставці зазначив, що останнім часом у західних країнах обговорюють дефіцит боєприпасів в українських військових та втрату Авдіївки, однак майже нічого не кажуть про проблеми в окупаційної російської армії.
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Він також зазначив, що перевага російських окупантів у кількостях 5:1 чи 10:1 сприймається як щось само собою зрозуміле.
Він зазначив, що в українських військових все набагато краще з мотивацією.
Крім цього Годжес висловив сумнів в здатності росіян створювати нові підрозділи.
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