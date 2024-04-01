За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, міноборони країни-агресорки РФ прискорило підготовку підрозділів для війни проти України, що значно погіршило їхню якість.

Що відомо про підготовку поспіхом Росією нових підрозділів для війни проти України

Ворог розробив чіткі програми підготовки підрозділів. При тому підготовки підрозділів сформованих з нуля. Це 27 днів для формування, наприклад, батальйону. Це індивідуальна підготовка, підготовка у складі підрозділу та бойове злагодження. 27 діб і піхотний підрозділ готовий до використання на полі бою, — підкреслив Скібіцький. Поширити

Він зазначив, що росіяни навряд-чи зіткнуться із проблемою заповнення навчальних центрів, яка була в них восени 2022 року під час так званої “часткової” мобілізації.

Представник ГУР зазначив, що такі короткі терміни підготовки гарантують дуже низьку якість та боєздатність нових підрозділів на фронті.

Скібіцький підкреслив, що це також підтверджується кількістю полонених окупантів, які потрапляють в полон у перші ж кілька днів після появи на фронті.

При цьому представник ГУР зазначив, що міноборони країни-агресорки свідомо скорочує терміни підготовки нових підрозділів, адже прагне домогтись поставлених задач і не зважає на втрати особового складу.

Скільки військових окупаційної армії РФ наразі перебуває в Україні

Скібіцький додав, що таке постійно поповнення підрозділів дозволяє російським окупантам не тільки компенсувати втрати, а й збільшувати чисельність власного угрупповання на території України.

Зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях нараховує близько 474 тис військових. До початку 2024 року цей показник коливався у межах 450-460 тис військових. Є нарощування, але за рахунок формування так званих резервних полків та введення додаткових підрозділів, — інформує Скібіцький. Поширити

Він також підкреслив, що в Росії також свідомо прискорюють терміни підготовки фахових військових, зокрема, артилеристів, танкістів та інших.

Представник ГУР пояснив, що робиться це за допомогою дострокового випуску та грошового стимулювання для проходження курсів.

При цьому Скібіцький зазначає, що оскільки російські окупанти на фронті значно скоротили використання бронетехніки, наразі найбільших втрат зазнає сухопутний ворожий контингент.

Крім того, розвідник пояснив, що противник має величезну кількість складів з військовою технікою та зброєю, які насправді спустошені.

Загалом близько 80%, яку зараз РФ використовує у сухопутній компоненті — це та, що була відновлена, або знята зі зберігання та модернізована. Лише 20% чи навіть менше — це нові танки, БМП, бронетранспортери, артилерійські системи тощо. Це не більше 200 нових танків за рік вироблених у РФ, — наголошує Скібіцький. Поширити