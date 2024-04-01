Авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по составам армии РФ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.
Что известно о ситуации на фронте
За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения.
Всего враг нанес 22 ракетных и 79 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 3 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 2 ударных БПЛА были уничтожены.
Ситуация по направлениям
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Верхнекаменное, Ивановское, Клищиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Уманское, Первомайское и Невельское Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении оккупанты совершили 2 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.
В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 2 раза атаковал позиции наших войск.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 пунктам управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 1 станции РЭС и 1 артиллерийскому средству врага.
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