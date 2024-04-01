Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по складах армії РФ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Що відомо про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення.
Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.
Ситуація по напрямкам
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 2 рази атакував позиції наших військ.
Втрати ворога
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 пунктах управління БпЛА, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ та 1 артилерійському засобу ворога.
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