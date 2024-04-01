Авіація Сил оборони завдала 11 ударів по складах армії РФ

Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 22 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ударних БпЛА було знищено.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 2 атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.