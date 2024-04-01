За інформацією командувача Сухопутних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом березня злочинна армія РФ втратила у війні проти України більше 28 тис військових та сотні одиниць техніки.
Що відомо про втрати армії РФ в Україні протягом березня
Він підкреслив, що українські військові також знищили велику кількість ворожої військової техніки.
Павлюк зазначив, що у ворога поменшало:
на 376 танків,
739 бронемашин,
976 артустановок,
23 РСЗВ,
53 системи ППО,
1 корабель,
1 тис 546 од автомобільної техніки,
215 од спецтехніки.
Що відомо про успіхи українських військових в районі Бахмуту
Українські військові знищили бронегрупу окупаційної армії РФ на території села Іванівське на Донеччині.
Знищення відбулось під час спроби просування ворога.
Наразі в районі Іванівського тривають запеклі бої. Російські окупанти намагаються взяти під контроль населений пункт, однак стикаються із шаленим опором українських військових та зазнають численних втрат.
Нещодавно для того, аби просунутися, російське командування на одній із вулиць відправило до бою 6 бронемашин з піхотою.
Бронегрупа складалася з бойових машин БМД-2 та БМП-2, що атакували українську піхоту за допомогою своїх 30-міліметрових гармат.
Проте під час бою українським захисникам вдалося знищити чотири бронемашини окупантів, дві машини змогли відступити.
За словами командира батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади Юрія Федоренка, російські окупанти постійно намагаються проводити штурми у напрямку Іванівського.
За інформацією аналітиків deepstate, наразі російські окупанти контролюють близько 40% території Іванівського.
У той же час, українським прикордоннникам за допомогою дрону вдалось встановити український прапор практично над позиціями російських окупантів поблизу Бахмута.
У ДПСУ зазначили, що російські окупанти все ще займають позиції між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута.
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