За інформацією командувача Сухопутних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, протягом березня злочинна армія РФ втратила у війні проти України більше 28 тис військових та сотні одиниць техніки.

Що відомо про втрати армії РФ в Україні протягом березня

У березні 2024 року втрати противника склали близько 28 тис 200 осіб особового складу, — зазначив Павлюк. Поширити

Він підкреслив, що українські військові також знищили велику кількість ворожої військової техніки.

Павлюк зазначив, що у ворога поменшало:

на 376 танків,

739 бронемашин,

976 артустановок,

23 РСЗВ,

53 системи ППО,

1 корабель,

1 тис 546 од автомобільної техніки,

215 од спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками збито 2 літаки, а також 963 БпЛА та 145 ворожих ракет, — зазначив командувач Сухопутних військ. Поширити

Що відомо про успіхи українських військових в районі Бахмуту

Українські військові знищили бронегрупу окупаційної армії РФ на території села Іванівське на Донеччині.

Знищення відбулось під час спроби просування ворога.

Іванівське. Околиці Бахмута, які просто в пеклі тримають українські захисники. На відео спроба ворожого штурму, заїхало 6 коробочок, виїхали дві, — зазначають військові. Поширити

Наразі в районі Іванівського тривають запеклі бої. Російські окупанти намагаються взяти під контроль населений пункт, однак стикаються із шаленим опором українських військових та зазнають численних втрат.

Нещодавно для того, аби просунутися, російське командування на одній із вулиць відправило до бою 6 бронемашин з піхотою.

Бронегрупа складалася з бойових машин БМД-2 та БМП-2, що атакували українську піхоту за допомогою своїх 30-міліметрових гармат.

Проте під час бою українським захисникам вдалося знищити чотири бронемашини окупантів, дві машини змогли відступити.

За словами командира батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї Окремої штурмової бригади Юрія Федоренка, російські окупанти постійно намагаються проводити штурми у напрямку Іванівського.

Що стосується Іванівського, то тут супротивник намагається вирівнювати лінію фронту у напрямку Часового Яру. Справді, місяць тому ворог мав тактичний успіх і зайняв передні вулиці Іванівського. Втім, сьогодні говорити про цілковитий контроль Іванівського супротивником зарано, — пояснює військовий. Поширити

За інформацією аналітиків deepstate, наразі російські окупанти контролюють близько 40% території Іванівського.

У напрямку Іванівського тривають тяжкі й виснажливі бої. Половина Іванівського зараз перебуває під контролем Сил оборони, інша частина населеного пункту захоплена окупантами. У напрямку Кліщіївки та Андріївки окупанти теж здійснюють ударні штурмові дії. Втім, теж критичного успіху не мають, — підкреслив Федоренко. Поширити

У той же час, українським прикордоннникам за допомогою дрону вдалось встановити український прапор практично над позиціями російських окупантів поблизу Бахмута.

У ДПСУ зазначили, що російські окупанти все ще займають позиції між Курдюмівкою і Озорянівкою, що поблизу Бахмута.