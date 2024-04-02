ЗСУ знищили у березні рекордну кількість російських артилерійських систем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили у березні рекордну кількість російських артилерійських систем

Міністерство оборони України
Артилерія

Протягом березня 2024 року військові Сил оборони України встановили рекорд у знищення артилерійських систем російських терористів.

ЗСУ знищили майже 1 тис артсистем армії РФ

Неймовірно результативним на ліквідацію ворожої техніки виявився березень 2024 року для Збройних сил України.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Як пише Міноборони, військовослужбовці загалом знищили 976 російських артилерійських систем.

Це — найвищий показник за один місяць від початку повномасштабного вторгнення. Вражаючий результат роботи українських воїнів.

Втрати Росії у війні в Україні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 1 квітня, українські воїни ліквідували ще 780 окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 443 660 військових.

Тим часом наші військові показали знищення наземних роботизованих платформ з автоматичним гранатометом АГС-17, які ворог почав застосовувати на фронті.

Зокрема прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" продемонстрували знищення ворожої переправи через річку Жеребець у Луганській області.

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