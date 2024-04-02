ВСУ нарушили логистику РФ с помощью робота-камикадзе — видео

Украинские воины с помощью робота-камикадзе взорвали важный мост под Бахмутом в Донецкой области. Это усложнило логистику россиян.
ВСУ под Бахмутом взорвали мост
По его словам, защитники взорвали работой городов в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян.
Федоров добавил, что Ratel S — это наземный робот от разработчиков Brave1. Военные его используют в качестве мобильной боеголовки, несущей противотанковые мины или боевой модуль. По словам министра, он работает дистанционно, а значит оператор с безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж.
Ситуация на фронте
Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отразили 18 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.
А российские войска сегодня ночью, 2 апреля, ударили по Украине "Шахедами" и ракетой. Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.
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