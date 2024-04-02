ВСУ нарушили логистику РФ с помощью робота-камикадзе — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ нарушили логистику РФ с помощью робота-камикадзе — видео

ВСУ
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Украинские воины с помощью робота-камикадзе взорвали важный мост под Бахмутом в Донецкой области. Это усложнило логистику россиян.

ВСУ под Бахмутом взорвали мост

Работает наземный робот-камикадзе Ratel S, — говорится в сообщении министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По его словам, защитники взорвали работой городов в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян.

Федоров добавил, что Ratel S — это наземный робот от разработчиков Brave1. Военные его используют в качестве мобильной боеголовки, несущей противотанковые мины или боевой модуль. По словам министра, он работает дистанционно, а значит оператор с безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж.

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отразили 18 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А российские войска сегодня ночью, 2 апреля, ударили по Украине "Шахедами" и ракетой. Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.

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