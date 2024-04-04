Пока редакция готовила интервью с Мстиславом, он заключил контракт с Вооруженными силами Украины: "Желание идти в ВСУ было во мне давно, а бронирование никогда не было для меня чем-то решающим". Руководитель Дії сказал, что вернется к работе в министерстве после окончания военного положения и демобилизации.

За последние пару лет Дія стала цифровым фундаментом государства. Сейчас приложением пользуется более 20 млн украинцев. Редакция online.ua узнала у Мстислава Баника, руководителя по развитию электронных услуг в Минцифре, будут ли раздавать повестки через Дію, будет ли работать ИИ в приложении, когда ждут новые услуги онлайн и какие страны хотели бы перенять опыт Дії.

Никто кроме нас войны не выиграет

Украинцы — очень стойкие люди, которые готовы ночью бодрствовать из-за тревоги, а утром идти работать, чтобы вместе двигаться. Это фантастическая черта наших людей, наверное, на этом много всего держится. Украинцы — люди, которые продолжают поддерживать сборы и идут в армию, чтобы защищать родину.

Наибольший феномен украинцев состоит в том, что людей, которые боролись за Украину веками истребляли. Конечно, были люди, которые молчали, принимали обстоятельства, но поколения за поколением появляются те, которые продолжают бороться за Украину. И это самая фантастическая вещь для меня.

У украинцев есть чувство свободы и знания к чему они стремятся. Украинец — это не просто строчка в паспорте гражданства. Это то, кем мы себя чувствуем.

Мой папа служил в 3-м отдельном полку специального назначения. У них было кредо: "Никто кроме нас". Я часто его вспоминаю в контексте многих событий, происходящих вокруг.

"Никто кроме нас" — это о том, если уж нам выпала судьба решать эти задачи, не надо переводить их на других и ждать, что кто-то решит вместо нас. Мстислав Баник Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре

Сейчас перед нами стоит задача выиграть войну. Никто кроме нас ее не выиграет. Если мы хотим улучшить свою жизнь, никто кроме нас, ее не улучшит. Призываю каждого брать ответственность за победу — не забывать донатить, поддерживать военных и никогда не падать духом.

Дія — главный диджитал продукт Украины

Когда началось полномасштабное вторжение, почти все вопросы, которые возникли перед правительством, были непредсказуемыми и неожиданными. Благодаря Дії, мы смогли многое решить. Наша команда работала почти круглосуточно.

Михаил Федоров и Мстислав Баник (фото: instagram.com/mbanik)

За эти два года Дія стала главным способом доставки документов, услуг и социальных выплат к украинцам.

Украинцы нас больше не спрашивают, будет ли та или иная услуга доступна в приложении, они спрашивают: "Когда будет доступна?" Для людей электронные сервисы стали приоритетными.

Самое главное для меня — помогать людям и прилагать максимум усилий для того, чтобы оберегать государство. В 2019 году я ушел из собственного бизнеса и присоединился к Минцифре, чтобы сделать что-нибудь хорошее для страны и людей. Это до сих пор актуально для меня. Мстислав Баник Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре

Команда, которая хочет перемен

Круглосуточный формат работы у нас был и до полномасштабного вторжения. В начале вторжения почти не спали несколько месяцев подряд. Заканчивали работать в 3-4 часа утра, и начинали в 9 утра. Теперь спим чуть больше, когда нет воздушных тревог. Михаил Федоров — это не тот министр, который работает с 9 до 18 часов. Он делает еще больше, чем мы.

Круглосуточный формат работы нормален для команды, желающей перемен. Тем более работы всегда много и возникает вопрос, сколько успеешь за единицу времени. Наш труд измеряется в результатах, а не в процессе. Команде всегда хочется успеть больше. Поделиться

В начале полномасштабного вторжения, быстро запустили программу єПідтримка для людей, проживающих на оккупированных территориях и где ведутся активные боевые действия, чтобы у них были источники для существования. Мы увидели, как сотни тысяч людей моментально начали подаваться на программу. Это и есть подтверждение того, что мы на правильном пути.

Фото: facebook.com/mstyslav.banik

Дія изменила цифровую культуру

Дію можно сравнить с двумя современными автомобилями. С точки зрения инновационности — это Тесла, изменившая автомобильный рынок. Она стала огромным толчком для того, чтобы у каждого крупного бренда появились свои линейки электромобилей.

Дія изменила цифровую культуру и сделала огромный толчок всем.

Также Дія похожа на Lexus, где многие вещи продуманы. У Lexus есть проактивные функции безопасности, когда машина следит вместо водителя, есть ли кто-то в соседней полосе, или правильно водитель держит руль.

Мы тоже позаботились о наших пользователях. Дія пытается вместо человека решить множество задач. Дія — это Тесла, как новаторство, а как опыт пользования — больше Lexus.

Фото: facebook.com/mstyslav.banik

История появления электронных паспортов

Когда разрабатывали цифровые паспорта, поняли, что множество задач связанных с паспортами — это их копии. Мы много дискутировали с НБУ, который больше берет копии паспортов и имеет большой опыт их регуляции.

У нас все крутилось вокруг скриншота, печати паспорта, и так далее. А потом мне пришло несколько мыслей, и я говорю: "Стоп, остановимся, потому что сейчас мы пытаемся понять, как залить дизель в Теслу".

У нас есть новая технология — цифровой паспорт, а мы пытаемся понять, как на нее натянуть старый опыт. Нам нужно изобрести все заново. Поделиться

Так появился шеринг копий паспортов. Когда ты показываешь штрихкод цифрового паспорта, работник сканирует его, тебе приходит уведомление, ты улыбаешься, моргаешь, и так посылаешь копию паспорта через Дію.

Образовательные документы в Дії

Теперь доступен весь набор дипломов и аттестатов. Это значительный рывок для нас. Особенно важно для людей, потерявших свои документы.

В Дії уже можно добавить документы об образовании, а именно:

свидетельство о базовом среднем и полном общем среднем образовании;

свидетельство о присвоении (повышении) рабочей квалификации;

диплом квалифицированного рабочего;

диплом профессионального младшего бакалавра;

диплом младшего специалиста;

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом специалиста;

диплом магистра;

диплом доктора философии;

диплом доктора искусства.

Однако могут возникнуть проблемы с отражением документов у людей из учебных заведений, которые остались на оккупированных территориях с 2014 года и не переезжали на подконтрольную территорию Украины.

Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Как работают военные облигации

Военные облигации — ценные бумаги, выпускаемые государством во время военного положения. Украинцы инвестируют в них деньги, работающие на армию и экономику. Каждая купленная облигация — вклад в деоккупацию городов.

Во время Первой и Второй мировых войн были военные облигации. Покупая их, люди дают государству взаймы деньги и получают их обратно с процентами.

Военные облигации отличаются тем, что средства из них уходят в поддержку экономики в военное положение. У них есть определенный срок действия. В день выплаты вклад возвращается вместе с процентами.

Через Дію продано более 4 миллионов военных облигаций более чем на 4 миллиарда гривен. То есть это сумма денег, которая поступила в экономику Украины. Мстислав Баник Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре

Военные облигации в Дії

Электронные повестки для украинцев

Электронные повестки касаются Министерства обороны Украины. Запуск любого сервиса, формы электронных повесток или уведомлений должны измеряться в качественных показателях.

То есть если соответствующие структуры будут понимать, что это увеличит эффективность набора в армию на существенный процент, тогда такие вещи могут иметь смысл, но точно не в Дії.

В противном случае запускать сервисы ради сервисов — нет смысла. Премьер-министр сказал, что нам не нужно мобилизовать 500 тысяч человек. Главное не вестись на всевозможные фейки по этой теме. Были случаи, когда сетью распространялись видео, как ТЦК упаковывает людей в бус. Однако часто эти видео снимают россияне, чтобы у украинцев создалось впечатление, что это предательство.

Как Дія решает проблемы

Минцифра запустила чатбот єВорог в Telegram. Люди отправляют геолокацию российской техники или оккупантов, чтобы помочь уничтожить врага. От ВСУ к нам поступают запросы на информацию о видах вооружения россиян и их расположении, чтобы наносить на карту их данные.

Фото: facebook.com/diia.gov.ua

У нас многое происходит как ответ на запрос. Например, мы запустили услугу “Заявление на брак” — всего за несколько минут можно подать заявление о регистрации брака в ГРАГС на портале Дія. В заявлении можно указать место, время и формат проведения церемонии. А потом только прийти на саму церемонию в ГРАГС. А сейчас работаем над новой услугой, чтобы в приложении Дія можно было жениться по видеосвязи — “Брак онлайн”. Потому что многие находятся за рубежом и на фронте. Возможно, мы бы и без войны к этому пришли, но сейчас есть неотложная потребность.

Программу єПідтримки запустили, чтобы люди могли получить денежную помощь. В прошлом году еще запустили услугу "Обмен лампочек" через Дію — это как гражданский проект, но произошел в связи с вторжением. Также мы запустили интерактивную карту укрытий и “Пунктів незламності” с возможностью оценки их состояния и доступа.

Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Еще мы сделали возможность быстро и удобно зарегистрироваться на национальный мультитест через Дію. Для этого достаточно иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении и активировать Дія. Підпис. С помощью шеринга документов через Дію данные из паспорта автоматически подтянутся в форму регистрации. Мы сделали такую интеграцию, чтобы упростить жизнь сотням тысяч людей.

Также добавили возможность смотреть и слушать украинское телевидение и радио в приложении Дія. Его цель исключительно военная. Россияне пытались уничтожить наши телебашни, захватить телеканалы, запустить фейки о капитуляции и бегстве Зеленского — единственным способом доставки к украинцам правдивой информации стала Дія.

Новые услуги в Дії

Теперь наша команда работает над тем, чтобы растаможивать автомобиль через Дію. Это один из самых долгожданных сервисов. Законопроект, который может легализовать и создать возможность запустить растаможку уже в Верховной Раде Украины. Также мы работаем над бета-версией ассистента с искусственным интеллектом в Дії.

У нас есть задача запустить проекты, связанные с войной, ветеранами, социальными услугами и антикоррупцией.

В дальнейшем будем подходить к инструментам электронной демократии, но это на втором плане пока в приоритете проекты, которые перед нами ставит война.

Украина — экспортер цифровых услуг

23 мая 2023 года в Вашингтоне состоялся первый саммит Дії, где представили наше приложение. Дія отличает Украину как мирового лидера в инновациях электронного управления.

Учредители стартапов из Украины запитчили свои решения международным инвесторам на инвестиционном саммите SelectUSA. Среди гостей мероприятия были представители более 1500 компаний более 80 мировых рынков.

Администратор USAID Саманта Пауэр объявила о партнерстве с Колумбией и Замбией, чтобы исследовать возможности совершенствования действующих цифровых систем, разработки новых цифровых услуг для граждан и создания аналога Дії.

Мы контактируем с большим количеством стран, заинтересованных в наших решениях. Теперь идет процесс переговоров между государствами.

У нас успешно прошел кейс с Эстонией, которая для тестирования своей концепции мобильных услуг выбрала в основу наш опыт. В прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации между Украиной, Великобританией и Эстонией. Поделиться

Глава Минцифры Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Кристиан Ярван, сентябрь 2022

Также мы открыли код Дії, предоставили описания, как он работает, конечно, без доступа к реестрам и данным безопасности. Открытый код — мировая практика, которую используют правительства и технологические компании во всем мире.

Теперь их технические специалисты могут посмотреть код, узнать все детали, подтвердить, что он безопасен, и это поможет ввести наш продукт.