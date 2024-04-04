Поки редакція готувала інтерв'ю з Мстиславом, він уклав контракт зі Збройними силами України: “Бажання йти в ЗСУ було в мені давно, а бронювання ніколи не було для мене чимось вирішальним”. Керівник Дії сказав, що повернеться до роботи в міністерстві після закінчення воєнного стану і демобілізації.

За останні пару років Дія стала цифровим фундаментом держави. Зараз застосунком користуються понад 20 млн українців. Редакція online.ua дізналась у Мстислава Баніка, керівника із розвитку електронних послуг у Мінцифри, чи будуть роздавати повістки через Дію, чи буде працювати ШІ у застосунку, коли чекати нові послуги онлайн та які країни хотіли б перейняти досвід Дії.

Ніхто крім нас війни не виграє

Українці — дуже стійкі люди, які готові вночі не спати через тривогу, а вранці йти працювати, щоб разом рухатися. Це фантастична риса наших людей, мабуть, на цьому багато всього тримається. Українці — люди, які продовжують підтримувати збори та йдуть в армію, щоб захищати батьківщину.

Найбільший феномен українців у тому, що людей, які боролися за Україну століттями винищували. Звісно, були люди, які мовчали, приймали обставини, але покоління за поколінням з'являються ті, які продовжують боротися за Україну. І це найбільш фантастична річ для мене.

В українців є відчуття свободи та знання до чого вони прагнуть. Українець — це не просто рядок у паспорті громадянства. Це те, ким ми себе відчуваємо.

Мій тато служив у 3 окремому полку спеціального призначення. У них було кредо: “Ніхто крім нас”. Я часто його згадую у контексті багатьох подій, які відбуваються навколо.

“Ніхто крім нас” — це про те, якщо вже нам випала доля розв’язувати ці задачі, не треба переклади їх на інших і чекати, що хтось вирішить замість нас. Мстислав Банік Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри

Зараз перед нами стоїть завдання виграти війну. Ніхто крім нас її не виграє. Якщо ми хочемо покращити своє життя, ніхто крім нас, його не покращить. Закликаю кожного брати відповідальність за перемогу — не забувати донатити, підтримувати військових і ніколи не падати духом.

Дія — головний діджитал продукт України

Коли почалось повномасштабне вторгнення, майже, усі питання, які постали перед урядом були непередбачуваними та неочікуваними. Завдяки Дії, ми змогли багато чого вирішити. Наша команда працювала майже цілодобово.

Михайло Федоров та Мстислав Банік (фото: instagram.com/mbanik)

За ці два роки Дія стала головним способом доставлення документів, послуг і соціальних виплат до українців.

Українці нас більше не питають, буде та чи інша послуга доступна у застосунку, вони запитують: “Коли буде доступна?”. Для людей електронні послуги стали пріоритетними.

Найголовніше для мене — це допомагати людям і докладати максимум зусиль для того, щоб оберігати державу. У 2019 році я пішов із власного бізнесу та приєднався до Мінцифри, щоб зробити щось хороше для країни та людей. Це досі актуально для мене. Мстислав Банік Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри

Команда, яка хоче змін

Цілодобовий формат роботи у нас був і до повномасштабного вторгнення. На початку вторгнення майже не спали кілька місяців поспіль. Закінчували працювати о 3-4 годині ранку, і починали о 9 ранку. Тепер спимо трохи більше, коли немає повітряних тривог. Михайло Федоров — це не той міністр, який працює з 9 до 18 години. Він робить ще більше, ніж ми.

Цілодобовий формат роботи нормальний для команди, яка хоче змін. Тим паче роботи завжди багато і постає питання, скільки встигнеш за одиницю часу. Наша праця вимірюється у результатах, а не у процесі. Команді завжди хочеться встигнути більше. Поширити

На початку повномасштабного вторгнення, швидко запустили програму єПідтримка для людей, які проживають на окупованих територіях та, де ведуться активні бойові дії, щоб у них були джерела для існування. Ми побачили, як сотні тисяч людей моментально почали подаватися на програму. Це і є підтвердженням того, що ми на правильному шляху.

Фото: facebook.com/mstyslav.banik

Дія змінила цифрову культуру

Дію можна порівняти з двома сучасними автомобілями. З погляду інноваційності — це Тесла, яка змінила автомобільний ринок. Вона стала величезним поштовхом до того, щоб у кожного великого бренду з'явились свої лінійки електромобілів.

Дія змінила цифрову культуру та зробила величезний поштовх для всіх.

Також Дія схожа до Lexus, де багато речей продумано. У Lexus є проактивні функції безпеки, коли машина слідкує замість водія, чи є хтось у сусідній смузі, або ж чи правильно водій тримає кермо.

Ми теж попіклувалися про наших користувачів. Дія намагається замість людини вирішити величезну кількість задач. Дія — це Тесла, як новаторство, а як досвід користування — більше Lexus.

Фото: facebook.com/mstyslav.banik

Історія появи електронних паспортів

Коли розроблювали цифрові паспорти, зрозуміли, що величезна кількість задач пов'язаних з паспортами — це їхні копії. Ми багато дискутували з НБУ, який найбільше бере копії паспортів та має великий досвід їхньої регуляції.

У нас все крутилося навколо скриншоту, друку паспорта, і так далі. А згодом, мені спало дещо на думку, і я кажу: “Стоп, зупинімося, бо зараз ми намагаємося зрозуміти, як залити дизель у Теслу”.

У нас є нова технологія — цифровий паспорт, а ми намагаємося зрозуміти, як на неї натягнути старий досвід. Нам треба винайти все заново. Поширити

Так з’явився шеринг копій паспортів. Коли ти показуєш штрихкод цифрового паспорта, працівник сканує його, тобі приходить сповіщення, ти посміхаєшся, кліпаєш, і так надсилаєш копію паспорта через Дію.

Освітні документи у Дії

Тепер доступний у Дії весь набір дипломів та атестатів. Це значний ривок для нас. Особливо важливо для людей, які втратили свої документи.

У Дії уже можна додати документи про освіту, а саме:

свідоцтво про базову середню та повну загальну середню освіту;

свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії;

диплом доктора мистецтва.

Проте можуть бути проблеми з відображенням документів у людей з навчальних закладів, які залишились на окупованих територіях з 2014 року та не переїжджали на підконтрольну територію України.

Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Як працюють військові облігації

Військові облігації — цінні папери, які випускає держава під час воєнного стану. Українці інвестують у них гроші, які працюють на армію та економіку. Кожна куплена облігація — вклад у деокупацію міст.

Під час Першої та Другої світових війн теж були військові облігації. Купуючи їх, люди дають державі у борг гроші та отримують їх назад з відсотками.

Військові облігації відрізняються тим, що кошти з них йдуть на підтримку економіки у воєнний стан. Вони мають визначений строк дії. У день виплати вклад повертається разом із відсотками.

Через Дію продано понад 4 мільйонів військових облігацій на понад 4 мільярди гривень. Тобто, це сума грошей, яка надійшла до економіки України. Мстислав Банік Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри

Військові облігації в Дії

Електронні повістки для українців

Електронні повістки стосуються Міністерства оборони України. Запуск будь-якого сервісу, форми електронних повісток, чи сповіщень мають вимірюватися в якісних показниках.

Тобто, якщо відповідні структури будуть розуміти, що це збільшить ефективність набору до війська на суттєвий відсоток, тоді такі речі можуть мати сенс, але точно не в Дії.

В іншому випадку запускати сервіси заради сервісів — немає сенсу. Прем'єр-міністр сказав, що нам не треба мобілізувати аж 500 тисяч людей. Головне не вестися на всілякі фейки щодо цієї теми. Були випадки, коли мережею поширювалися відео, як ТЦК пакує людей у бус. Проте часто ці відео знімають росіяни, щоб в українців склалося враження, що це зрада.

Як Дія вирішує проблеми

Мінцифра запустила чатбот єВорог у Telegram. Люди відправляють геолокацію російської техніки чи окупантів, щоб допомогти знищити ворога. Від ЗСУ до нас надходять запити на інформацію про види озброєння росіян та їхнє розташування, щоб наносити на карту їхні дані.

Фото: facebook.com/diia.gov.ua

У нас багато чого відбувається як відповідь на запит. Наприклад, ми запустили послугу Заява на шлюб - усього за кілька хвилин можна подати заяву про реєстрацію шлюбу до ДРАЦСу на порталі Дія. У заяві можна вказати місце, час та формат проведення церемонії. А потім тільки прийти на саму церемонію у ДРАЦС. А зараз працюємо над новою послугою, щоб у застосунку Дія можна було одружитись по відеозв’язку - Шлюб онлайн. Тому що багато людей знаходяться за кордоном і на фронті. Можливо, ми б і без війни до цього прийшли, але зараз є нагальна потреба.

Програму єПідтримки запустили, щоб люди могли отримати грошову допомогу. Торік ще запустили послугу “Обмін лампочок” через Дію — це наче цивільний проєкт, але відбувся у зв'язку з вторгненням. Також ми запустили інтерактивну мапу укриттів та “Пунктів незламності” з можливістю оцінки їхнього стану та доступу.

Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Ще ми зробили можливість швидко та зручно зареєструватися на національний мультитест через Дію. Для цього достатньо мати ID-картку чи закордонний паспорт у застосунку та активувати Дія.Підпис. За допомогою шерингу документів через Дію дані з паспорта автоматично підтягнуться у форму реєстрації. Ми зробили таку інтеграцію, щоб спростити життя сотням тисяч людей.

Також додали можливість дивитися та слухати українське телебачення та радіо у застосунку Дія. Його мета виключно воєнна. Росіяни намагалися знищити наші телевежі, захопити телеканали, запустити фейки про капітуляцію та втечу Зеленського — єдиним способом доставлення до українців правдивої інформації стала Дія.

Нові послуги у Дії

Тепер наша команда працює над тим, щоб розмитнювати автомобіль через Дію. Це один з найбільш довгоочікуваних сервісів. Законопроєкт, який може легалізувати та створити можливість запустити розмитнення вже у Верховній Раді України. Також ми працюємо над бета-версією асистента зі штучним інтелектом у Дії.

У нас є задача запустити проєкти пов'язані з війною, ветеранами, соціальними послугами та антикорупцією.

Надалі будемо підходити до інструментів електронної демократії, але це на другому плані, поки у пріоритеті проєкти, які перед нами ставить війна.

Україна — експортер цифрових послуг

23 травня 2023 року у Вашингтоні відбувся перший саміт Дія, де презентували наш застосунок. Дія відрізняє Україну, як світового лідера в інноваціях електронного урядування.

Засновники стартапів з України запітчили свої рішення міжнародним інвесторам на інвестиційному саміті SelectUSA. Серед гостей заходу були представники понад 1500 компаній з більш як 80 світових ринків.

Адміністраторка USAID Саманта Пауер оголосила про партнерство із Колумбією та Замбією, щоб дослідити можливості вдосконалення чинних цифрових систем, розробки нових цифрових послуг для громадян та створення аналога Дії.

Ми контактуємо з великою кількістю країн, які зацікавлені у наших рішеннях. Тепер триває процес переговорів між державами.

У нас успішно пройшов кейс з Естонією, яка для тестування своєї концепції мобільних послуг обрала в основу наш досвід. Минулого року підписали Меморандум про співробітництво у сфері цифровізації між Україною, Великою Британією та Естонією. Поширити

Очільник Мінцифри Михайло Федоров та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Крістіян Ярван, вересень 2022

Також ми відкрили код Дії, надали описи, як він працює, звісно, без доступів до реєстрів та безпекових даних. Відкритий код — світова практика, яку використовують уряди та технологічні компанії у всьому світі.

Тепер їхні технічні фахівці можуть подивитися код, дізнатися всі деталі, підтвердити, що він є безпечний, і це допоможе запровадити наш продукт.