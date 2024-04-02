ЗСУ порушили логістику РФ за допомогою робота-камікадзе — відео

Українські воїни за допомогою робота-камікадзе підірвали важливий міст під Бахмутом у Донецькій області. Це ускладнило логістику росіян.

ЗСУ під Бахмутом підірвали міст

Працює наземний робот-камікадзе Ratel S, — йдеться в повідомленні міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Поширити

За його словами, захисники підірвали роботом міст у селі Іванівське Донецької області, чим суттєво ускладнили логістику росіян.

Федоров додав, що Ratel S — це наземний робот від розробників Brave1. Військові його використовують як мобільну боєголовку, яка несе протитанкові міни або бойовий модуль. За словами міністра, він працює дистанційно, а отже, оператор із безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж.

Ситуація на фронті

Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 18 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.

А російські війська сьогодні вночі, 2 квітня, вдарили по Україні "Шахедами" та ракетою. Сили ППО збили 9 ворожих безпілотників.