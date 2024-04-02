Російська агентка шпигувала за літаками ЗСУ біля Кривого Рогу

СБУ затримала ще одну учасницю агентурної мережі ФСБ, яку було викрито на початку цього року. Жінка шпигувала за бойовими літаками ЗСУ поблизу Кривого Рогу.

СБУ затримала російську агентку

СБУ нагадує, що на початку року затримали у Дніпропетровській та Донецькій областях п’ятьох російських агентів. Серед них – інженерка оборонного заводу та чиновниця міськради на Донеччині, які відстежували геолокації ЗСУ на прифронтових територіях.

Тепер правоохоронці затримали шосту фігурантку. Вона намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу.

Також вона відслідковувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

СБУ повідомляє, що у разі виявлення «потрібних» об’єктів зловмисниця мала зафіксувати їхні геолокації на електронних картах і «прозвітувати» до фсб.

Росіяни планували використати отриману інофрмацію для підготовки повітряних ударів по «цілях» із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Російській агентсці загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки повідомляє, що своєчасно викрила російську агентку, задокументувала її злочинні дії і затримала.

За інформацією слідства, фігуранткою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму.

Вона потрапила в поле зору ФСБ у жовні 2023 року жінка потрапила через свою подругу – ще одну учасницю ворожої групи, яка наразі перебуває під вартою.

Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити і приховано зафіксувати військову інфраструктуру.

У месенджері спілкувалась з кадровим співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучили мобільний телефон із доказами її листувань з агресором.

Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.