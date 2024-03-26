На Полтавщині два агенти ФСБ намагалися підірвати залізничну колію. Їх затримали
Категорія
Україна
Дата публікації

На Полтавщині два агенти ФСБ намагалися підірвати залізничну колію. Їх затримали

СБУ
СБУ

Працівники СБУ «на гарячому» затримали двох агентів ФСБ, які намагалися підірвати ділянку залізничної лінії на Полтавщині, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Затримання агентів ФСБ на Полтавщині

У СБУ повідомили, що агенти РФ заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу.

Далі зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування.

Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки були затримані співробітниками СБУ прямо на місці події.

У СБУ зазначають, що у разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ.

Що загрожує затриманим агентам ФСБ

Правоохоронці вилучили у затриманих мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором — кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановили.

Куратор поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак росіян на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявились жителі Київської та Харківської областей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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