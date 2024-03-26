В Полтавской области два агента ФСБ пытались взорвать железнодорожный путь. Их задержали

Сотрудники СБУ «на горячем» задержали двух агентов ФСБ, которые пытались взорвать участок железнодорожной линии в Полтавской области, соединяющей центральные и восточные регионы Украины.

Задержание агентов ФСБ в Полтавской области

В СБУ сообщили, что агенты РФ заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и системы электропитания подвижного состава.

Далее злоумышленники планировали привести взрывчатку с помощью пульта дистанционного управления.

Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны сотрудниками СБУ прямо на месте происшествия.

В СБУ отмечают, что в случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ.

Что угрожает задержанным агентам ФСБ

Правоохранители изъяли у задержанных мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором – кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ. Его личность уже установили.

Куратор поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак россиян на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года.

По данным следствия, вражескими приспешниками оказались жители Киевской и Харьковской областей.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.