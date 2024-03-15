Киберспециалисты СБУ заблокировали поставки деталей для производства партии российских «Шахедов»

Киберспециалисты Службы безопасности Украины системно работают и уже имеют результаты в блокировании поставок комплектующих к российскому оружию, в частности, деталей для производства «Шахедов» и микросхем для крылатых ракет.

СБУ блокирует поставки деталей для дронов РФ

Кибервойна против России продолжается.

Об этом рассказал начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Мы производим перекрытие цепей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров — уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 «Шахедов» и 4 тыс микросхем для крылатых ракет. Илья Витюк Начальник ДКИБ СБУ

Кроме того, он рассказал, что киберспециалисты работают на линии фронта над уничтожением вражеских систем РЭБ и РЭР, а также над перехватом вражеских беспилотников, координирующих ракетные и артиллерийские удары по Силам обороны.

По словам Ильи Витюка, разведывательная информация, полученная ДКИБ, помогает предотвратить человеческие жертвы. Равно как и отражение кибератак.

Кибервойна — это не что-то отвлеченное и виртуальное. Каждая отраженная атака — это недопущенная попытка нанести вред нашему государству и людям. Представьте: спецслужбы России сломали мессенджеры одного военного и таким образом выяснили точное место и время запланированного сбора, и в результате — прилет и десятки погибших.

Так, за 2 года полномасштабной войны СБУ отразила почти 10 тыс кибератак, большинство из которых — еще на начальной стадии. Эти кибератаки имели разную цель: разведывательную, деструктивную, психологического воздействия или комбинированную.

Илья Витюк прогнозирует, что российские спецслужбы будут наращивать свой кибернаступательный потенциал. Но в то же время напоминает, что и СБУ проводит собственные спецоперации в киберпространстве и устраивает «хлопок» врагу, уничтожая разные военные объекты. Поделиться

Что известно о сбое в системе онлайн-голосования РФ

Система онлайн-голосования на псевдовыборах Путина в России перестала работать. Это работа Главного управления разведки Минобороны.

Как отмечают источники, в день голосования на псевдовыборах президента РФ фиксируют серьезные проблемы в работе системы электронного голосования, произошел сбой.

Источники в спецслужбах отмечает, что это работа киберспециалистов ГУР Минобороны.

Информация соответствует действительности. Работают киберспециалисты ГУР МО, — отметил источник.

Сбои начали фиксироваться с самого утра. Российская центральная избирательная комиссия заявила, что якобы проблем нет, а сайт перегружен из-за "беспрецедентного количества желающих проголосовать", поэтому система работает в режиме очереди.