Кіберфахівці СБУ заблокували постачання деталей для виробництва партії російських «Шахедів»

Кіберфахівці Служби безпеки України системно працюють і вже мають результати у блокуванні поставок комплектуючих до російської зброї, зокрема деталей для виробництва «Шахедів» і мікросхем для крилатих ракет.

СБУ блокує поставки деталей для дронів РФ

Кібервійна проти Росії продовжується.

Про це розповів начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Ми здійснюємо перекриття ланцюгів поставок комплектуючих до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували поставку сервомоторів для виробництва 1600 «Шахедів» і 4 тис мікросхем для крилатих ракет. Ілля Вітюк Начальник ДКІБ СБУ

Окрім того він розповів, що кіберфахівці працюють на лінії фронту над знищенням ворожих систем РЕБ і РЕР, а також над перехопленням ворожих безпілотників, які координують ракетні та артилерійські удари по Силах оборони.

За словами Іллі Вітюка, розвідувальна інформація, отримана ДКІБ, допомагає запобігти людським жертвам. Так само як і відбиття кібератак.

Кібервійна – це не щось абстрактне і віртуальне. Кожна відбита атака – це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі і людям. Уявіть: спецслужби рф зламали месенджери одного військового і таким чином зʼясували точне місце і час запланованого збору, і в результаті – приліт і десятки загиблих.

Так, за 2 роки повномасштабної війни СБУ відбила майже 10 тис кібератак, більшість з яких – ще на початковій стадії. Ці кібератаки мали різну мету: розвідувальну, деструктивну, психологічного впливу або комбіновану.

Ілля Вітюк прогнозує, що російські спецслужби будуть нарощувати свій кібернаступальний потенціал. Але водночас нагадує, що й СБУ проводить власні спецоперації у кіберпросторі та влаштовує «бавовну» ворогу, знищуючи різні військові об’єкти. Поширити

Що відомо про збій в системі онлайн-голосування РФ

Система онлайн-голосування на псевдовиборах Путіна у Росії припинила працювати. Це робота Головного управління розвідки Міноборони.

Як зазначають джерела, у день голосування на псевдовиборах президента РФ фіксують серйозні проблеми у роботі системи електронного голосування, стався збій.

Джерела у спецслужбах зазначає, що це робота кіберфахівців ГУР Міноборони.

Інформація відповідає дійсності. Працюють кіберфахівці ГУР МО, — зазначило джерело.

Збої почали фіксуватися від самого ранку. Російське центральна виборча комісія заявила, що нібито проблем немає, а сайт перевантажений через "безпрецедентну кількість бажаючих проголосувати", тому система працює у режимі черги.