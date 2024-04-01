У Харкові працівниця дитсадка коригувала ракетні удари по місту. Її затримали

Співробітники СБУ затримали працівницю харківського дитячого садка, яка коригувала російські удари по місту.

У Харкові затримали ворожу агентку

У СБУ зазначають, що жінка у вільний від роботи час вона допомагала росіянам поцілити у пункти базування Сил оборони в Харкові.

Вона отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.

Коли перебувала біля об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.

Отриману інформацію вона передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах.

У СБУ повідомили, що на основі її інформації російські війська готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.

Затримана отримала підозру

СБУ викрали жінку ще на початковому етапі її розвідувальної активності, а потім поетапно задокументували це.

Також у цей час провели комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова.

У подальшому співробітники СБУ затримали зловмисницю у власному помешканні.

За даними слідства, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 2023 року.

Вона потрапила у поле зору окупантів через свого знайомого з міста Куп’янськ, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ.

Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.