У Харкові працівниця дитсадка коригувала ракетні удари по місту. Її затримали

Співробітники СБУ затримали працівницю харківського дитячого садка, яка коригувала російські удари по місту.
У Харкові затримали ворожу агентку
У СБУ зазначають, що жінка у вільний від роботи час вона допомагала росіянам поцілити у пункти базування Сил оборони в Харкові.
Вона отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку.
Коли перебувала біля об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки.
Отриману інформацію вона передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах.
У СБУ повідомили, що на основі її інформації російські війська готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.
Затримана отримала підозру
СБУ викрали жінку ще на початковому етапі її розвідувальної активності, а потім поетапно задокументували це.
Також у цей час провели комплексні заходи для убезпечення пунктів базування оборонців Харкова.
У подальшому співробітники СБУ затримали зловмисницю у власному помешканні.
За даними слідства, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 2023 року.
Вона потрапила у поле зору окупантів через свого знайомого з міста Куп’янськ, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ.
Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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