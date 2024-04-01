В Харькове работница детсада корректировала ракетные удары по городу. Ее задержали
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове работница детсада корректировала ракетные удары по городу. Ее задержали

СБУ
СБУ
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Сотрудники СБУ задержали работницу харьковского детского сада, корректировавшую российские удары по городу.

В Харькове задержали вражескую агентку

В СБУ отмечают, что женщина в свободное от работы время помогала россиянам попасть в пункты базирования Сил обороны в Харькове.

Она получала от оккупантов геолокацию потенциальных целей, а затем проводила там доразведку.

Когда находилась возле объекта, она скрыто наблюдала за ним, чтобы установить ориентировочное количество личного состава и военной техники.

Получившуюся информацию она передавала своему русскому куратору в виде текстовых сообщений с указанием координат на Google-картах.

В СБУ сообщили, что на основе ее информации российские войска готовили воздушные атаки на город с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Задержанная получила подозрение

СБУ похитили женщину еще на начальном этапе разведывательной активности, а затем поэтапно задокументировали это.

Также в настоящее время провели комплексные меры по обеспечению пунктов базирования защитников Харькова.

В дальнейшем сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в собственном доме.

По данным следствия, женщина была дистанционно завербована российской разведкой осенью 2023 года.

Она попала в поле зрения окупантов через своего знакомого из города Купянск, который во время захвата райцентра бежал в РФ и присоединился к вражеским войскам.

Во время обысков в задержанном доме изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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