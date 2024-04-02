Российская агентка шпионила за самолетами ВСУ возле Кривого Рога
Категория
Украина
Дата публикации

Российская агентка шпионила за самолетами ВСУ возле Кривого Рога

СБУ
СБУ
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СБУ задержала еще одну участницу агентурной сети ФСБ, разоблаченной в начале этого года. Женщина шпионила за боевыми самолетами ВСУ вблизи Кривого Рога.

СБУ задержала российскую агентку

СБУ напоминает, что в начале года в Днепропетровской и Донецкой областях задержали пятерых российских агентов. Среди них инженерка оборонного завода и чиновница горсовета в Донецкой области, которые отслеживали геолокации ВСУ на прифронтовых территориях.

Теперь стражи порядка задержали шестую фигурантку. Она пыталась выявить военные аэродромы и места базирования украинского ПВО вблизи Кривого Рога.

Также она отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ.

СБУ сообщает, что в случае обнаружения «нужных» объектов злоумышленница должна была зафиксировать их геолокации на электронных картах и «отчитаться» в ФСБ.

Россияне планировали использовать полученную инофрмацию для подготовки воздушных ударов по целям с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

Российской агентке грозит пожизненное заключение

Служба безопасности сообщает, что своевременно уличила российскую агентку, задокументировала ее преступные действия и задержала.

По информации следствия, фигуранткой является местная жительница, идеологическая сторонница рашизма.

Она попала в поле зрения ФСБ в октябре 2023 года женщина попала из-за своей подруги – еще одной участницы вражеской группы, которая находится под стражей.

Чтобы следить за боевой авиацией и противовоздушной обороной ВСУ, изменница выходила на местность. Она пыталась выявить и скрыто зафиксировать военную инфраструктуру.

В мессенджере общалась с кадровым сотрудником ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Во время обысков в доме фигурантки изъяли мобильный телефон с поличным с агрессором.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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