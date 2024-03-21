ЗСУ ліквідували командира роти спецназу РФ та кількох лейтенантів
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували командира роти спецназу РФ та кількох лейтенантів

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Джерело:  online.ua

Українські військові ліквідували командира роти спецназу армії Росії, а також заступника начальника військового навчального центру.

Армія України ліквідувала 9 "важливих" військових РФ

Як повідомив офіцер української армії Анатолій Штефан, ЗСУ ліквідували 9 військових армії РФ. Серед них:

  • Заступник начальника військового навчального центру при СПбДУТ полковник Слюсар Вадим;

  • підполковник Востров Дмитро;

  • командир артдивізіону ДШБ майор Панкратов Едгар;

  • командир роти спецпризначенців старший лейтенант Семочкін Микита;

  • командир роти старший лейтенант Попов Микола;

  • лейтенант Фролов Максим;

  • командир зенітно-ракетного взводу майор сміття Гриньов Олег;

  • командир штурмового взводу молодший лейтенант Умматов Руслан;

  • лейтенант Петренко Ігор.

Що відомо про втрати армії РФ за 21 березня

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 840 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків − 6 832 (+4) од,

  • бойових броньованих машин − 13 074 (+16) од,

  • артилерійських систем − 10 740 (+26) од,

  • РСЗВ − 1 018 (+1) од,

  • засобів ППО − 721 (+0) од,

  • літаків − 347 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 365 (+10) од,

  • крилатих ракет − 1 922 (+0) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 14 242 (+44) од,

  • спеціальної техніки − 1741 (+3) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів противника.

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