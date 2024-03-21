ЗСУ ліквідували командира роти спецназу РФ та кількох лейтенантів

Українські військові ліквідували командира роти спецназу армії Росії, а також заступника начальника військового навчального центру.
Армія України ліквідувала 9 "важливих" військових РФ
Як повідомив офіцер української армії Анатолій Штефан, ЗСУ ліквідували 9 військових армії РФ. Серед них:
Заступник начальника військового навчального центру при СПбДУТ полковник Слюсар Вадим;
підполковник Востров Дмитро;
командир артдивізіону ДШБ майор Панкратов Едгар;
командир роти спецпризначенців старший лейтенант Семочкін Микита;
командир роти старший лейтенант Попов Микола;
лейтенант Фролов Максим;
командир зенітно-ракетного взводу майор сміття Гриньов Олег;
командир штурмового взводу молодший лейтенант Умматов Руслан;
лейтенант Петренко Ігор.
Що відомо про втрати армії РФ за 21 березня
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 840 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків − 6 832 (+4) од,
бойових броньованих машин − 13 074 (+16) од,
артилерійських систем − 10 740 (+26) од,
РСЗВ − 1 018 (+1) од,
засобів ППО − 721 (+0) од,
літаків − 347 (+0) од,
гелікоптерів − 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 365 (+10) од,
крилатих ракет − 1 922 (+0) од,
кораблів/катерів − 26 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 14 242 (+44) од,
спеціальної техніки − 1741 (+3) од.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 складу боєприпасів противника.
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