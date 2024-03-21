ВСУ ликвидировали командира роты спецназа РФ и нескольких лейтенантов
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали командира роты спецназа РФ и нескольких лейтенантов

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Источник:  online.ua

Украинские военные ликвидировали командира роты спецназа армии России, а также заместителя начальника военного учебного центра.

Армия Украины ликвидировала 9 "важных" военных РФ

Как сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан, ВСУ ликвидировали 9 военных армии РФ. Среди них:

  • Заместитель начальника военного учебного центра при СПбГУТ полковник Слесарь Вадим;

  • подполковник Востров Дмитрий;

  • командир артдивизиона ДШБ майор Панкратов Эдгар;

  • командир роты спецназовцев старший лейтенант Семочкин Никита;

  • командир роты старший лейтенант Попов Николай;

  • лейтенант Фролов Максим;

  • командир зенитно-ракетного взвода майор мусора Гринев Олег;

  • командир штурмового взвода младший лейтенант Умматов Руслан;

  • лейтенант Петренко Игорь.

Что известно о потерях армии РФ за 21 марта

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 840 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков − 6 832 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин — 13 074 (+16) ед,

  • артиллерийских систем − 10 740 (+26) ед,

  • РСЗО − 1 018 (+1) ед,

  • средств ПВО − 721 (+0) ед,

  • самолетов − 347 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8365 (+10) ед,

  • крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 14 242 (+44) ед,

  • специальной техники — 1741 (+3) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов противника.

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