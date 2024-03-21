ВСУ ликвидировали командира роты спецназа РФ и нескольких лейтенантов

Украинские военные ликвидировали командира роты спецназа армии России, а также заместителя начальника военного учебного центра.
Армия Украины ликвидировала 9 "важных" военных РФ
Как сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан, ВСУ ликвидировали 9 военных армии РФ. Среди них:
Заместитель начальника военного учебного центра при СПбГУТ полковник Слесарь Вадим;
подполковник Востров Дмитрий;
командир артдивизиона ДШБ майор Панкратов Эдгар;
командир роты спецназовцев старший лейтенант Семочкин Никита;
командир роты старший лейтенант Попов Николай;
лейтенант Фролов Максим;
командир зенитно-ракетного взвода майор мусора Гринев Олег;
командир штурмового взвода младший лейтенант Умматов Руслан;
лейтенант Петренко Игорь.
Что известно о потерях армии РФ за 21 марта
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 840 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков − 6 832 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 13 074 (+16) ед,
артиллерийских систем − 10 740 (+26) ед,
РСЗО − 1 018 (+1) ед,
средств ПВО − 721 (+0) ед,
самолетов − 347 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8365 (+10) ед,
крылатых ракет − 1 922 (+0) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 14 242 (+44) ед,
специальной техники — 1741 (+3) ед.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 составу боеприпасов противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-