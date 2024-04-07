Військові злочинці армії РФ розстріляли беззбройних військовополонених ЗСУ у Кринках на Херсонщині.

Що відомо про розстріл окупантами військовополонених ЗСУ у Кринках

За інформацією представників прокуратури Херсонської області, в мережі було оприлюднено відео із розстрілом російськими окупантами беззбройних полонених ЗСУ в Кринках.

В одному з Telegram-каналів опубліковано відеозапис, де зафіксовано, як російські військові розстрілюють трьох полонених українських військовослужбовців. В описі під записом зазначено, що подія відбулась поблизу Кринок. На записі видно, що представник ЗС РФ здійснює у беззбройних нерухомих військових кілька пострілів, — зазначають в прокуратурі. Поширити

Наразі українські правоохоронці за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури проводять розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та умисного вбивства.

Вкотре представники країни-агресора показово ігнорують положення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, що свідчить про підтримку таких дій найвищим командуванням російських збройних сил, — підкреслили у відомстві. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Кринок

За словами представників Сил оборони півдня України, наразі окупаційна армія РФ змінює тактику ведення бойових дій поблизу Кринок.

Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій. Він здійснив два штурми на Оріхівському напрямку, з яких один — в районі Роботиного та один — в районі Старомайорського. Успіху не мав. На лівобережжі Дніпра, в районі Кринок спромігся на п’ять штурмів, знов вишукуючи нову тактику дій. Але зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції, — підкреслилил у Силах оборони півдня України. Поширити

Зазначається, що наразі українські військові продовжують бойову роботу з утримання та укріплення позицій, завдають вогневого ураження по місцях розташування ворожого особового складу, вогневих позиціях та тилових об’єктах.

Зокрема, протягом доби втрати злочинної армії РФ в районі Оріхова у Запорізькій області та на лівому березі Дніпра на Херсонщині, в районі Кринок склали 162 російські загарбники та 79 одиниць озброєння і військової техніки.

Серед іншого уражено 51 одиницю автобронетехніки, 17 артилерійських систем, 5 одиниць БпЛА "Привет-82", чотири аерофотостанції, станцію РЕБ, човен та шість польових складів боєприпасів.

При цьому ворог продовжує проводити аеророзвідку, завдає велику кількість артилерійських ударів, атакує великою кількістю БпЛА.

Протягом бойової доби окупанти здійснили 8 авіаційних ударів застосувавши 5 керованих авіабомб та понад чотири десятки некерованих авіаційних ракет. Продовжуючи терор мирного населення прифронтових регіонів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей застосували 230 FPV-дронів, 21 ударний БпЛА типу "Ланцет" та скинув з БпЛА різних модифікацій 278 осколкових боєприпасів. В операційній зоні виявлено проліт 207 розвідувальних БпЛА, — зазначають у Силах оборони півдня України. Поширити

Внаслідок скиду осколкового боєприпасу з дрона в Херсонській області два жителі Бериславу дістали поранення, пошкоджено багатоповерховий будинок і крамницю.

Шість разів ворог вдарив з артилерії по Херсону та двічі по Токарівці та Інгульцю.

Також на Херсонщині під обстрілами опинились Кізомис, Берислав, Михайлівка, Осокорівка, Антонівка, Садове та Ольгівка.

Внаслідок атаки дві цивільні особи загинули.

Пошкоджено адміністративну будівлю, декілька цивільних автомобілів, більше десятка приватних житлових будинків, господарчі споруди, ангар.

На Запоріжжі ворожою артилерією обстріляно Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Новоандріївку, Єгорівку, Малинівку та Левадне — пошкоджено декілька приватних житлових будинків та об’єктів інфраструктури, на Миколаївщині — Куцурубську громаду — є влучання по електромережі.

Також на Дніпропетровщині ворог три рази обстріляв артилерією Нікополь, Марганецька та Петриківська громади.

Там пошкоджено декілька приватних будинків, лінію електропередач та кілька цивільних автомобілів.