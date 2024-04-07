Военные преступники армии РФ расстреляли безоружных военнопленных ВСУ в Крынках Херсонской области.
Что известно о расстреле оккупантами военнопленных ВСУ в Крынках
По информации представителей прокуратуры Херсонской области, в сети было обнародовано видео с расстрелом российскими оккупантами безоружных пленных ВСУ в Крынках.
В настоящее время украинские правоохранители при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.
Что известно о ситуации в районе Кринок
По словам представителей Сил обороны юга Украины, в настоящее время оккупационная армия РФ меняет тактику ведения боевых действий вблизи Кринок.
Отмечается, что украинские военные продолжают боевую работу по удержанию и укреплению позиций, наносят огненное поражение по местам расположения вражеского личного состава, огневых позициях и тыловых объектах.
В частности, за сутки потери преступной армии РФ в районе Орехова в Запорожской области и на левом берегу Днепра на Херсонщине, в районе Крынок составили 162 российских захватчика и 79 единиц вооружения и военной техники.
Среди прочего поражена 51 единица автобронетехники, 17 артиллерийских систем, 5 единиц БПЛА "Привет-82", четыре аэрофотостанции, станция РЭБ, лодка и шесть полевых складов боеприпасов.
При этом враг продолжает проводить аэроразведку, наносит большое количество артиллерийских ударов, атакует большим количеством БПЛА.
В результате сброса осколочного боеприпаса с дрона в Херсонской области два жителя Берислава получили ранения, поврежден многоэтажный дом и магазин.
Шесть раз враг ударил из артиллерии по Херсону и дважды по Токаревке и Ингульцу.
Также в Херсонской области под обстрелами оказались Кизомис, Берислав, Михайловка, Осокоровка, Антоновка, Садовое и Ольга.
В результате атаки два гражданских лица погибли.
Повреждены административное здание, несколько гражданских автомобилей, более десятка частных жилых домов, хозяйственные постройки, ангар.
На Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Новоандреевка, Егоровка, Малиновка и Левадное — повреждены несколько частных жилых домов и объектов инфраструктуры, в Николаевской области — Куцурубская община — попадание по электросети.
Также в Днепропетровской области враг три раза обстрелял артиллерией Никополь, Марганецкая и Петриковская общины.
Там повреждены несколько частных домов, линия электропередач и несколько гражданских автомобилей.
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