Что известно о расстреле оккупантами военнопленных ВСУ в Крынках

По информации представителей прокуратуры Херсонской области, в сети было обнародовано видео с расстрелом российскими оккупантами безоружных пленных ВСУ в Крынках.

В одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, где зафиксировано, как российские военные расстреливают троих пленных украинских военнослужащих. В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Кринок. На записи видно, что представитель ВС РФ производит в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов, отмечают в прокуратуре. Поделиться

В настоящее время украинские правоохранители при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.

В который раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил, — подчеркнули в ведомстве. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Кринок

По словам представителей Сил обороны юга Украины, в настоящее время оккупационная армия РФ меняет тактику ведения боевых действий вблизи Кринок.

Враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Он совершил два штурма на Ореховском направлении, из которых один — в районе Роботиного и один — в районе Старомайорского. Удачи не имел. На левобережье Днепра, в районе Крынок, смог на пять штурмов, снова выискивая новую тактику действий. Но понеся потери, отошел на свои исходные позиции, — подчеркнул в Силах обороны юга Украины. Поделиться

Отмечается, что украинские военные продолжают боевую работу по удержанию и укреплению позиций, наносят огненное поражение по местам расположения вражеского личного состава, огневых позициях и тыловых объектах.

В частности, за сутки потери преступной армии РФ в районе Орехова в Запорожской области и на левом берегу Днепра на Херсонщине, в районе Крынок составили 162 российских захватчика и 79 единиц вооружения и военной техники.

Среди прочего поражена 51 единица автобронетехники, 17 артиллерийских систем, 5 единиц БПЛА "Привет-82", четыре аэрофотостанции, станция РЭБ, лодка и шесть полевых складов боеприпасов.

При этом враг продолжает проводить аэроразведку, наносит большое количество артиллерийских ударов, атакует большим количеством БПЛА.

В течение боевых суток оккупанты совершили 8 авиационных ударов применив 5 управляемых авиабомб и более четырех десятков неуправляемых авиационных ракет. Продолжая террор мирного населения прифронтовых регионов Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей применили 230 FPV-дронов, 21 ударный БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА разных модификаций 278 осколочных боеприпасов. В операционной зоне обнаружен пролет 207 разведывательных БПЛА, отмечают в Силах обороны юга Украины. Поделиться

В результате сброса осколочного боеприпаса с дрона в Херсонской области два жителя Берислава получили ранения, поврежден многоэтажный дом и магазин.

Шесть раз враг ударил из артиллерии по Херсону и дважды по Токаревке и Ингульцу.

Также в Херсонской области под обстрелами оказались Кизомис, Берислав, Михайловка, Осокоровка, Антоновка, Садовое и Ольга.

В результате атаки два гражданских лица погибли.

Повреждены административное здание, несколько гражданских автомобилей, более десятка частных жилых домов, хозяйственные постройки, ангар.

На Запорожье вражеской артиллерией обстреляны Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Новоандреевка, Егоровка, Малиновка и Левадное — повреждены несколько частных жилых домов и объектов инфраструктуры, в Николаевской области — Куцурубская община — попадание по электросети.

Также в Днепропетровской области враг три раза обстрелял артиллерией Никополь, Марганецкая и Петриковская общины.

Там повреждены несколько частных домов, линия электропередач и несколько гражданских автомобилей.