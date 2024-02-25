Армия РФ расстреляла по меньшей мере семь сдававшихся в плен украинских бойцов
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ расстреляла по меньшей мере семь сдававшихся в плен украинских бойцов

Дмитрий Лубинец
Дмитрий Лубинец
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о новом инциденте с расстрелом украинских военнопленных преступниками из оккупационной армии РФ.

Что известно о новых фактах расстрелов военнопленных ВСУ российскими оккупантами

Очередное военное преступление, вероятно, произошло 24 февраля 2024 года в Бахмутском районе. На видео, которое нам удалось получить, видно, что украинские военные сдаются в плен: их руки были подняты вверх, они показывали, что безоружны и не представляют угрозы. Россияне должны были взять их в плен, но нещадно расстреляли, - отметил омбудсмен.

Лубинец отметил, что невозможно точно назвать количество казненных российскими оккупантами украинских военных, однако их было не менее семи.

Это военнослужащие СОУ. Такой расстрел – это военное преступление! Пока нам также известно из какой воинской части российской армии военные, которые беспощадно казнили украинцев, – объясняет Лубинец.

Он подчеркнул, что этот инцидент необходимо зафиксировать как еще одно нарушение Россией норм международного гуманитарного права.

Сколько гражданских украинцев находится в плену.

Дмитрий Лубинец отметил, что в плену в российской оккупационной армии находится 28 тыс украинцев.

Омбудсмен призывает создать коалицию по возвращению из плена гражданских украинцев.

По нашим неофициальным данным, около 28 тысяч граждан Украины находятся в российских застенках. Журналисты, представители местного самоуправления, церкви, международные представители. Три официальных представителя ОБСЕ были задержаны в Донецкой и Луганской области, и мы уже несколько лет не можем их уволить. И все это время Россия является членом ОБСЕ, отмечает Лубинец.

Он также отметил, что проведение обмена гражданскими гражданами запрещено в соответствии с международным правом.

Именно поэтому, по словам омбудсмена, Украина ищет новые пути возвращения гражданских граждан из российского плена.

На данный момент могу сказать, что последняя поездка в Катар неделю назад, на встрече с премьером прозвучало, что они готовы попробовать свои усилия для возвращения гражданских заложников. Нам нужно создать международную коалицию по возвращению гражданских заложников, – отметил Лубинец.

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