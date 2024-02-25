По нашим неофициальным данным, около 28 тысяч граждан Украины находятся в российских застенках. Журналисты, представители местного самоуправления, церкви, международные представители. Три официальных представителя ОБСЕ были задержаны в Донецкой и Луганской области, и мы уже несколько лет не можем их уволить. И все это время Россия является членом ОБСЕ, отмечает Лубинец.