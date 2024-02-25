Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о новом инциденте с расстрелом украинских военнопленных преступниками из оккупационной армии РФ.
Что известно о новых фактах расстрелов военнопленных ВСУ российскими оккупантами
Лубинец отметил, что невозможно точно назвать количество казненных российскими оккупантами украинских военных, однако их было не менее семи.
Он подчеркнул, что этот инцидент необходимо зафиксировать как еще одно нарушение Россией норм международного гуманитарного права.
Сколько гражданских украинцев находится в плену.
Дмитрий Лубинец отметил, что в плену в российской оккупационной армии находится 28 тыс украинцев.
Омбудсмен призывает создать коалицию по возвращению из плена гражданских украинцев.
Он также отметил, что проведение обмена гражданскими гражданами запрещено в соответствии с международным правом.
Именно поэтому, по словам омбудсмена, Украина ищет новые пути возвращения гражданских граждан из российского плена.
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