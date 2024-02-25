Уповноважений Верховной Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про новий інцидент із розстрілом українських військовополонених злочинцями з окупаційної армії РФ.
Що відомо про нові факти розстрілів військовополонених ЗСУ російськими окупантами
Лубінець зазначив, що неможливо точно назвати кількість страчених російськими окупантами українських військових, однак їх було щонайменше семеро.
Він наголосив, що цей інцидент необхідно зафіксувати як ще одне порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.
Скільки цивільних українців наразі перебуває у російському полоні
Дмитро Лубінець зазначив, що наразі в полоні у російської окупаційної армії перебуває 28 тис українців.
Омбудсмен закликає створити коаліцію з питань повернення з полону цивільних українців.
Він також зазначив, що проведення обміну цивільними громадянами заборонене відповідно до міжнародного права.
Саме тому, за словами омбудсмена, Україна шукає нові шляхи повернення цивільних громадян з російського полону.
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