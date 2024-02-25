Армія РФ розстріляла щонайменше сім українських бійців, які здавалися в полон
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ розстріляла щонайменше сім українських бійців, які здавалися в полон

Дмитро Лубінець
Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховной Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про новий інцидент із розстрілом українських військовополонених злочинцями з окупаційної армії РФ.  

Що відомо про нові факти розстрілів військовополонених ЗСУ російськими окупантами

Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли, - зазначив омбудсмен.

Лубінець зазначив, що неможливо точно назвати кількість страчених російськими окупантами українських військових, однак їх було щонайменше семеро.

Це військовослужбовці СОУ. Такий розстріл - це воєнний злочин! Наразі нам також відомо з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців, - пояснює Лубінець.

Він наголосив, що цей інцидент необхідно зафіксувати як ще одне порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права.

Скільки цивільних українців наразі перебуває у російському полоні

Дмитро Лубінець зазначив, що наразі в полоні у російської окупаційної армії перебуває 28 тис українців.

Омбудсмен закликає створити коаліцію з питань повернення з полону цивільних українців.

За нашими неофіційними даними, приблизно 28 тисяч громадян України перебувають в російських застінках. Журналісти, представники місцевого самоврядування, церков, міжнародні представники. Три офіційні представники ОБСЄ були затримані в Донецькій і Луганській області, і ми вже декілька років не можемо їх звільнити. І весь цей час Росія є членом ОБСЄ, - зазначає Лубінець.

Він також зазначив, що проведення обміну цивільними громадянами заборонене відповідно до міжнародного права.

Саме тому, за словами омбудсмена, Україна шукає нові шляхи повернення цивільних громадян з російського полону.

Станом на зараз можу сказати, що остання поїздка в Катар тиждень тому, на зустрічі з прем'єром пролунало, що вони готові спробувати свої зусилля для повернення цивільних заручників. Нам треба створити міжнародну коаліцію по поверненню цивільних заручників, - зазначив Лубінець.

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Дмитро Лубінець

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