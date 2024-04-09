Сили ППО знищили всі "шахеди" під час атаки Росії на Україну

У Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, окупанти запустили по Україні 20 ударних БпЛА типу "Шахед" із мису Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також чотири зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Що відомо про атаку РФ на Україну 9 квітня

Вночі з 8 на 9 квітня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Повітряна тривога була оголошена у південних та центральних регіонах України. Вибухи були в Полтавській області.

Пізніше "Шахеди" рушили у напрямку західних регіонів України. Повітряні Сили оголосили тривогу у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У Хмельницькій області були вибухи, у Львівській області повідомляли про роботу ППО.

На Одещині уламки "Шахеда" пошкодили будинок і обірвали ЛЕП

Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками Наші сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередач, — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Поширити

Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.