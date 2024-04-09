Сили ППО знищили всі "шахеди" під час атаки Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили всі "шахеди" під час атаки Росії на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

Війська РФ 9 квітня атакували Україну "Шахедами" та ракетами С-300. Сили ППО знищили всі ударні дрони.

У Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну

Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, окупанти запустили по Україні 20 ударних БпЛА типу "Шахед" із мису Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також чотири зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.

До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.

Що відомо про атаку РФ на Україну 9 квітня

Вночі з 8 на 9 квітня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Повітряна тривога була оголошена у південних та центральних регіонах України. Вибухи були в Полтавській області.

Пізніше "Шахеди" рушили у напрямку західних регіонів України. Повітряні Сили оголосили тривогу у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У Хмельницькій області були вибухи, у Львівській області повідомляли про роботу ППО.

На Одещині уламки "Шахеда" пошкодили будинок і обірвали ЛЕП

Вночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками Наші сили ППО знищили один дрон. В Одеському районі, внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда", пошкоджено приватне домоволодіння, обірвало лінію електропередач, — зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.

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Сили ППО знищили всі дрони під час нічної атаки РФ
Микола Олещук
дрон
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Повітряні Сили ЗСУ
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