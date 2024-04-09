Сили ППО знищили всі "шахеди" під час атаки Росії на Україну

Війська РФ 9 квітня атакували Україну "Шахедами" та ракетами С-300. Сили ППО знищили всі ударні дрони.
У Повітряних силах розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, окупанти запустили по Україні 20 ударних БпЛА типу "Шахед" із мису Чауда — Крим, Приморсько-Ахтарськ — РФ, а також чотири зенітні керовані ракети С-300 з окупованої Донеччини.
До відбиття повітряного нападу залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях.
Що відомо про атаку РФ на Україну 9 квітня
Вночі з 8 на 9 квітня росіяни атакували Україну дронами та ракетами. Повітряна тривога була оголошена у південних та центральних регіонах України. Вибухи були в Полтавській області.
Пізніше "Шахеди" рушили у напрямку західних регіонів України. Повітряні Сили оголосили тривогу у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.
У Хмельницькій області були вибухи, у Львівській області повідомляли про роботу ППО.
На Одещині уламки "Шахеда" пошкодили будинок і обірвали ЛЕП
Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-