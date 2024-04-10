Сили ППО за ніч знищили 14 "шахедів" та дві ракети у двох областях
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО за ніч знищили 14 "шахедів" та дві ракети у двох областях

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

У ніч на 10 квітня Росія атакувала Україну 17-ма ударними дронами, двома крилатими ракетами "Іскандер-К", однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та двома ракетами Х-59.

Результати роботи ППО 10 квітня

Повітряні сили повідомляють, що вночі ворог атакував Україну такими засобами:

  • 17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда,

  • двома крилатими ракетами «Іскандер-К»

  • однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 «шахедів» на Миколаївщині та Одещині.

Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Наслідки атаки РФ 10 квітня

РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини та Одещини.

На Миколаївщині через влучання безпілотників пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Також уламки збитих дронів впали на території рекреаційного об'єкта в Очакові. Постраждалих немає.

В Одеській області пошкоджені об'єкти критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждало двоє працівників.

Також пошкоджені енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Наразі відомо про одного травмованого.

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Категорія
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Сили ППО знищили всі дрони під час нічної атаки РФ
Микола Олещук
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
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Сили ППО знищили 17 "шахедів" та одну ракету Х-59 під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
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Сили ППО знищили всі "шахеди" під час атаки Росії на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ппо

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