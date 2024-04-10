Сили ППО за ніч знищили 14 "шахедів" та дві ракети у двох областях

У ніч на 10 квітня Росія атакувала Україну 17-ма ударними дронами, двома крилатими ракетами "Іскандер-К", однією балістичною ракетою "Іскандер-М" та двома ракетами Х-59.

Результати роботи ППО 10 квітня

Повітряні сили повідомляють, що вночі ворог атакував Україну такими засобами:

17-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда,

двома крилатими ракетами «Іскандер-К»

однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 «шахедів» на Миколаївщині та Одещині. Поширити

Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

Наслідки атаки РФ 10 квітня

РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі Миколаївщини та Одещини.

На Миколаївщині через влучання безпілотників пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

Також уламки збитих дронів впали на території рекреаційного об'єкта в Очакові. Постраждалих немає.

В Одеській області пошкоджені об'єкти критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждало двоє працівників.

Також пошкоджені енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Наразі відомо про одного травмованого.