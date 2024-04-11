Потрібна ППО, а не дискусії. Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку РФ на Україну

Президент Володимир Ззеленський після чергового ракетного обстрілу росіян заявив, що Україна потрібна потужна ППО і нша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.
Україні необхідна ППО для захисту
Зеленський наголосив, що сусіди та партнери України бачать, наскільки критичною є потреба в ППО.
Глава держави заявив, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони та інша оборонна підтримка, а "не заплющування очей і довгі дискусії".
Що відомо про масовану атака Росії на Україну 11 квітня
Російські окупанти під час масованого повітряного удару по Україні 11 квітня, під час якого застосували як дрони, так і ракети, атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в чотирьох областях.
Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, у Київській області пошкоджено об'єкт інфраструктури.
Загалом, РФ застосувала 82 засоби повітряного нападу:
20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська область РФ);
6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків — Тамбовська область РФ);
12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області РФ);
40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда — Крим).
4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької області).
В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:
16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
39 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136";
2 керовані авіаційні ракети Х-59.
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