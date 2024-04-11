Потрібна ППО, а не дискусії. Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Потрібна ППО, а не дискусії. Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку РФ на Україну

Володимир Зеленський
зеленський

Президент Володимир Ззеленський після чергового ракетного обстрілу росіян заявив, що Україна потрібна потужна ППО і нша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії.

Україні необхідна ППО для захисту

Російські терористи знову цілили саме по об’єктах критичної інфраструктури. Був черговий підлий ракетний удар по Харкову та Харківській області. Мішенню стали також об’єкти в інших областях: Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський наголосив, що сусіди та партнери України бачать, наскільки критичною є потреба в ППО.

Глава держави заявив, що Україні потрібні засоби протиповітряної оборони та інша оборонна підтримка, а "не заплющування очей і довгі дискусії".

Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор, — підкреслив Зеленський.

Що відомо про масовану атака Росії на Україну 11 квітня

Російські окупанти під час масованого повітряного удару по Україні 11 квітня, під час якого застосували як дрони, так і ракети, атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в чотирьох областях.

Вибухи лунали, зокрема, у Харкові та Львові, у Київській області пошкоджено об'єкт інфраструктури.

Загалом, РФ застосувала 82 засоби повітряного нападу:

  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська область РФ);

  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К (район пусків — Тамбовська область РФ);

  • 12 зенітних керованих ракет С-300 (пуски із Бєлгородської області РФ);

  • 40 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда — Крим).

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (із повітряного простору окупованої Запорізької області).

В результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

  • 39 ударних БПЛА типу "Shahed-131/136";

  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

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