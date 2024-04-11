Потрібна ППО, а не дискусії. Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку РФ на Україну

Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено й надалі це робити, якщо російські ракети й "Шахеди" битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор, — підкреслив Зеленський.